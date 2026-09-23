10 кръга по-късно: Какво показаха отборите в Първа лига

Както вече стана ясно, паузата за националните отбори ще бъде по-дълга от обикновеното - три седмици. За едни тя идва в перфектния момент, а за други тя спира набраната инерция. Периодът без клубен футбол ще даде шанс на повечето футболисти „да презаредят батериите“, а на треньорите да усъвършенстват различни аспекти в играта на отборите си.

Какъв по-добър момент от това да направим равносметка на изиграните кръгове в родния шампионат и да видим къде се намират тимовете, как се представят и дали оправдават очакванията. Редът, по който ще ги разгледаме, е много прост, а именно по това, къде са позиционирани в класирането.

1. ЛЕВСКИ

Силното начало на „сините“ е факт. Шампионът на България е без загуба в първенството и заема първата позиция. Левски се класира в групите на Лига Европа след 16 години, с което затвърди силния старт. За съжаление на сините привърженици последните три двубоя техния отбор не познава вкуса на успеха. 27-кратният шампион загуби Суперкупата на България срещу ЦСКА, като самият Хулио Веласкес призна за слабото представяне на столичния гранд. Последва нулево равенство във Враца и загуба на стадион „Васил Левски“ от Залцбург, като се отмени и сблъсъка срещу Лудогорец. Всичко това, гарнирано и със завишените цени на евробилетите, остави горчив вкус у привържениците. Все пак три негативни резултата не би трябвало да спрат синия поход към 28 титла и добро представяне в Европа. В Левски бяха обявени доказани имена в новия Съвет на директорите, които вярват в бъдещето на отбора, а проектът за новия стадион накара сините фенове да мечтаят още по-силно.

2. ЦСКА

„Армейците“ влизат в международната пауза като подгласник. ЦСКА имаше шанса да излезе на първа позиция, макар и с мач повече от Левски и Лудогорец, но завършиха наравно в Пловдив срещу Локомотив. „Червените“ все още нямат загуба в шампионата и са на точка зад вечния съперник, спечелиха споменатата Суперкупа срещу Левски, както и се класираха за Лига на Конференциите. На пръв поглед нещата изглеждат перфектни сравнение с предходните години, но играта не убеждава феновете. Това е и причината Христо Янев да подаде своята оставка и да се присъедини към скаутското звено на тима. Кой ще води отбора след паузата все още е загадка, но доброта новина е, че „новата Армия“ скоро ще отвори врати и червената общност ще бъде обратно в своя дом.

3. ЛУДОГОРЕЦ

Ситуацията на разградчани се припокрива с тази на ЦСКА. Техният наставник – Томас Райс, отиде в Трабзонспор, където ще бъде треньор на Мохамед Салах, Фабиньо и още куп звезди. За завръщате на треньорската скамейка в Разград се заговори името на Игор Йовичевич, който спечели требъл с отбора преди 2 години. „Орлите“ не успяха да се класират в основната фаза на Лига на Конференциите, но пък са близо до върха. Отмененият сблъсък с Левски щеше да определи лидера в шампионата след 10 кръга, но както вече споменахме двубоят бе отменен. Така Лудогорец е на две точки от върха, но все още се очаква повече от този отбор, а именно подобряване в играта на тима.

4. ЦСКА 1948

Тимът от Бистрица затвърждава силното си представяне в последните години и заема четвъртото място, като не са и толкова далеч от върха. „Червените“ показаха и добри игри в Европа, като отстраниха Спартак Търнава и играха като равен с равен срещу гръцкия гранд Панатинайкос. Очаквано или не треньорът на отбора отново бе сменен. Александър Александров бе заменен от Огнян Младенов. А в последните два кръга отборът успява да изтръгне трите точки в заключителните минути на двубоите. ЦСКА 1948 показа, че отново е основен фаворит за топ 4, а защо не и за титла.

5. АРДА

Както всяка година, момчета на Александър Тунчев са готови да объркат сметките на всеки един отбор в Ефбет лига. Тимът от Кърджали винаги се опитва да играе приятен за окото футбол и да разчита основно на български играчи. Формула, която работи. В началото на сезона кърджалийци не можаха да запълнят групата са си за мачовете, но в течение на сезона бяха привлечени качествени български играчи като Доминик Янков и Станислав Иванов. Паузата идва в перфектен за тях момент, след като в последните три мача спечелиха само точка. Целта пред Арда е ясна – битка за европейските квоти.

6. БОТЕВ ПЛОВДИВ

Ботев Пловдив назначиха повторно Станислав Генчев начело на отбора. Решението бе подкрепено от някои привърженици на пловдивския тим, а от други с недоразумение. Не бива да забравяме, че и Ботев е един от клубовете, които ще платят за това да не ползват четирима българи в стартовия си състав. Игрите на отбора не са убедителни – редуват добри и лоши резултати. Въпреки това те са в серия от три поредни победи и надежда за по-горно класиране.

7. СЛАВИЯ

Отборът воден от Ратко Достанич е записал само две победи от началото на сезона, но пък петте равенства и слабата форма на отборите под тях, им позволяват да са на седма позиция. В Овча Купел ситуацията е нажежена, след като феновете открито искат премахването на президента – Венцеслав Стефанов, от отбора. На някои двубои се чуват и викове „оставка“ към треньора. Но по всичко личи, че „белите“ отново ще са корав тим, който трудно ще бъде побеждаван.

8. СПАРТАК ВАРНА

Добрият старт на „спартаклии“ им дава възможност да са в така известната „осмица“. Спартак са водени от трети старши-треньор в рамките на 10 кръга. Гьоко Хаджиевски напусна клуба след историческата победа с 3:0 над Черно Море. Ясен Петров издържа едва 4 мача като треньор преди да напусне. Като в момента отборът е воден от Васил Петров – човек, който живее за идеята Спартак. Тимът направи престижни равенства с Лудогорец и ЦСКА, а за какво ще се борят ще покаже само времето.

9. БОТЕВ ВРАЦА

Момчета на Тодор Симов започнаха сезона под очакванията. В първите пет мача врачани бяха спечелили само точка. Повратният момент бе победата над съименниците от Пловдив в 6-ия кръг. Оттогава Ботев Враца имат записана само една загуба. Впечатление прави характера на отбора - победата с 3:2 над Септември (обрат след 1:2) и равенството с Дунав Русе 2:2 (при пасив два гола). Като че ли и този сезон отбора няма да се притеснява за елитния си статут, а стадионът във Враца се превръща в не толкова скрития им коз.

10. СЕПТЕМВРИ

Както предходните сезони, така и този „септемврийци“ не започнаха силно кампанията на хартия. Но се виждаше нещо различно в отбора – желание за игра с топката и изповядване на модерен стил на игра. В петия кръг тимът от Драгалевци записа първата си победа в шампионата като гост на Спартак, след това последва и изненадваща победа над ЦСКА 1948 и равенство срещу Славия. Последва серия от три загуби, включваща гореспоменатия мач срещу Ботев Враца, и така Септември се намира на 10-та позиция, но изпълнен с оптимизъм.

11. ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

Отборът от квартал Надежда записа първата си победа именно в последния 10 кръг срещу Спартак Варна. Момчетата на Любо Пенев са колебливи, като редуват силни със слаби мачове. Чуваха се и викове „оставка“ по адрес на „Ел Голеадор“. Но той неведнъж е показвал борбеността си. Именно тя и футболният му интелект дават надежди за по-добро предстоящо представяне на „столичните железничари“.

12. ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

От столичното Локо, към пловдивското. Отборът се раздели с важни играчи от миналия сезон и не успя да вдигне класата на състава, затова и Локомотив Пловдив се намира на неприличната за тима 12-та позиция. Феновете открито изразяват своето недоволство към собственика – Христо Крушарски, като в последния мач срещу ЦСКА те обявиха бойкот. Как ще се развият нещата там, ще следим с интерес. Но едно е ясно – Душан Косич няма да позволи това пропадане да продължи.

13. ЧЕРНО МОРЕ

Състоянието на „Тича“ може да бъде сумирано с една дума – необяснимо. Въпреки много доброто представяне на Черно Море в последните години, от ръководството не са готови да помогнат на Илиан Илиев в изграждането на боеспособен отбор. Самият Илиев каза: „Играчите нямат характер, събираме мъртъвци“. Това се случи след равенството с Локомотив София, при което „моряците“ водеха с две попадения. Ситуацията в клуба не е лека и само ни остава с интерес да следим как ще се развият процесите там.

14. ДУНАВ РУСЕ

След шест годишна пауза тимът се завърна в елита с надеждите да не се върне във втория ни ешалон. Георги Чиликов напусна отбора, а Емануел Луканов застана начело. Приказката не продължи дълго, а сблъсъкът с реалността дойде веднага. След 9 кръга Дунав имаха една победа и едно равенство, а Луканов бе освободен. Георги Чиликов се завърна в Русе и беше близо до победата, но Ботев Враца съумя да отбележи изравнителен гол в края на мача. Така феновете на Дунав все още таят надежда за оставане в елита, а дали Чиликов ще е човекът – спасител, предстои да разберем.

След всичко казано дотук можем да стигнем до едно заключение - отборите на върха са много близо един до друг, същото важи за тимовете в средата на класирането и за тези в дъното. Накратко предстои ни още един много вълнуващ български шампионат.

Автор: Андреа Димитров