Хайлайфът в Турция на прицел

В последно време в Турция се наблюдава вълна от полицейски операции, които на пръв поглед изглеждат като коренно различни епизоди от борбата с престъпността. От една страна, общественото внимание е приковано към показните арести и обиски в средите хайлайфа, включително на световноизвестни актьори, поп звезди и спортни легенди. От друга страна през последния месец на безпрецедентен натиск бяха подложени активистите от ЛГБТ организациите и активисти за човешки права. Продължават и рутинните антитерористични операции срещу групировки като “Ислямска държава“ и ФЕТО.

Още през октомври 2025 г. започна поредицата от разследвания, насочени срещу известни личности в Турция. Разследванията са в две основни направления. Първото - за употреба, съхранение, разпространение и осигуряване на терен за разпространение на наркотични вещества, а второто е свързано със съдействие за дейности, свързани с проституция, както и с изнудване. От миналата година десетки актьори, певци, инфлуенсъри бяха разпитани в рамките на предприетите разследвания и подложени на тестове за наркотици.

Последното показно задържане бе извършено през тази седмица - популярната и в България актриса Афра Сарачоглу бе арестувана на летище „Истанбул“. Тя бе задържана веднага, след като пристигна от Париж, където бе в командировка.

Мерките срещу актрисата са в рамките на широкомащабното разследване за употреба и разпространение на наркотици, водено срещу известни личности в Турция.

Както бе обещала в социалните мрежи, актрисата доброволно се върна в Турция. След задържането й тя бе изпратена за изследвания в болница в Истанбул. Там са й били взети токсикологични проби, след което е била изпратена за разпит. Изследванията от болницата следва да бъдат предадени на Института по съдебна медицина. Вчера сутринта турската телевизия НТВ съобщи, че Сарачоглу е освободена.

В рамките на септемврийската антинаркотична акция на Главната прокуратура в Истанбул (район Бакъркьой) бяха издадени заповеди за арести на общо 24 известни личности.

Сред тях е актьорът Арас Булут Ийнемли („Великолепният век“) - един от най-скъпо платените актьори в Турция. Той е бил разпитан и са му взети проби за наркотици, след което е бил освободен (очакват се разултати от тестовете). Този месец бяха задържани и актрисите Мелис Сезен и Мелиса Шенолсун.

По време на разследването бе задържан и рапърът Sefo и поп-звездата Анъл Дурмуш.

Акциите на полицията засегнаха и представители на спорта и медиите. Задържан бе Хасан Шаш - легендарен бивш футболист от националния отбор на Турция и „Галатасарай“, както и Ягън Сабунджуоглу - един от най-известните спортни журналисти в Турция.

Арестувана бе Йелиз Йешилчимен - бивша топ манекенка, както и светската лъвица и предприемач Ханде Демир.

Задържането и разпитът всички тези популярни личности на този етап не означава, че те са извършили престъпление. Ключов фактор в рамките на разследването обаче ще бъдат резултатите от съдебната експертиза. Ако анализите се окажат отрицателни (както в подобни случаи от минали години), правните претенции ще бъдат оттеглени. При положителен резултат, ситуацията ще се усложни.

Усложненията са основно за най-скъпо платените актьори, сред които Афра Сарачоглу и Арас Булут Ийнемли. Основният риск за тях е свързан с бъдещето на кариерата им - продуцентските и рекламните компании обикновено заемат "позиция на изчакване" до официалното заключение на Института по съдебна медицина.

През последната година повечето от знаменитостите, чиито тестове за наркотици са дали положителни резултати или които директно са признали, че са употребявали наркотици, впоследствие бяха освободени. Срещу някои от тях обаче бяха повдигнати обвинения за разпространение на наркотици.

Употребата на наркотици в много случаи се наказва с пробация, а не с незабавно лишаване от свобода, сериозни са наказанията обаче за разпространение и предоставянето на терен за употреба на дрога.

На фона на задържанията на известните лица от хайлайфа в Турция бяха извършени много арести на активисти от ЛГБТ-и общността, а продължават и задържанията на предполагаеми членове на терористични групировки.

Няма пряка връзка между арестите на звездите от хайлайфа и арестите на ЛГБТ активисти или на поддръжниците на терористични организации. Според анализатори обаче събитията се вписват в по-широкия консервативен курс на правителството за „защита на обществения морал“ и съответно контрол над шоубизнеса. Показателните акции срещу популярни лица може да са насочени и към пренасочване на общественото внимание от икономическите проблеми в страната към гръмки скандали в шоубизнеса (т. нар. политика на „отклоняване на вниманието“).

Също така за министерството на вътрешните работи и прокуратурата демонстративните арести на супер звезди от ранга на Афра Сарачоглу и Арас Булут Ийнемли са начин да се покаже на обществото, че пред закона всички са равни.