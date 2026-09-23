25 решения са включени в днешното заседание на МС

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 23 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) и правителството на Република България за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на Република България от Споразумението за организацията и дейността на МБИС и от членството в МБИС.

2. Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г. и на доклада към него, на Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2025 г., на Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2025 г. и за предложение до Народното събрание за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г.

3. Проект на Решение за одобряване на Доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета Специфични препоръки за страната за 2026 г.

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от патентното ведомство на Република България, одобрена с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2025 г.

5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

6. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

8. Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката, приет с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г.

9. Проект на Постановление за преобразуване на Института за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет - Стара Загора, в Институт за устойчив преход и развитие като самостоятелно юридическо лице в структурата на Тракийския университет - Стара Загора.

10. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. 11. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

12. Проект на Решение за обявяване на имот - частна държавна собственост, за имот - публична държавна собственост.

13. Проект на Решение за отнемане от Националния статистически институт правото на управление върху имот - публична държавна собственост.

14. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи.

15. Проект на Решение за одобряване на Анекс към Споразумение за предоставяне на подкрепа за наблюдение и верификация на инвестиция C13.I4: „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия“ (преди C4.I6 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия“) между Министерството на енергетиката на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие, сключено на 23 декември 2025 г.

16. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.

17. Проект на Решение за одобряване на проект на Заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

18. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за посевния и посадъчния материал и по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

19. Проект на Постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. и тяхното възстановяване.

20. Проект на Решение за одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 - 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

21. Проект на Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г.

22. Проект на Решение за допълнение на Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г.

23. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и TUI AG.

24. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България (2026 - 2028).