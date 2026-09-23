Президентът Илияна Йотова днес ще държи реч от трибуната на Общото събрание на ООН.

Очаква се държавният глава да представи в широк план българските позиции по основните международни предизвикателства.

Йотова ще говори на френски език към 21 часа българско време.

Президентът оглавява българската делегация на Общото събрание на ООН.

Визитата ѝ в Ню Йорк започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът ѝ беше отклонен в Бостън.

Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН започнаха на 22 септември в Ню Йорк. Представители на високо равнище на 193-те държави членки обсъждат глобалните конфликти, устойчивото развитие, климатичните промени, готовността за бъдещи пандемии и международната сигурност.