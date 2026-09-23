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Президентът Илияна Йотова днес ще държи реч от трибуната на Общото събрание на ООН

Президентът Илияна Йотова днес ще държи реч от трибуната на Общото събрание на ООН
БТА

Очаква се речта да започне около 21 часа българско време

Президентът Илияна Йотова днес ще държи реч от трибуната на Общото събрание на ООН.

Очаква се държавният глава да представи в широк план българските позиции по основните международни предизвикателства.

Йотова ще говори на френски език към 21 часа българско време.

Президентът оглавява българската делегация на Общото събрание на ООН.

Визитата ѝ в Ню Йорк започна по-късно от предвиденото поради проблеми с въздушния трафик в североизточната част на Съединените щати, заради което самолетът ѝ беше отклонен в Бостън.

Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН започнаха на 22 септември в Ню Йорк. Представители на високо равнище на 193-те държави членки обсъждат глобалните конфликти, устойчивото развитие, климатичните промени, готовността за бъдещи пандемии и международната сигурност.

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