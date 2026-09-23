Чрез жребий - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори

Централната избирателна комисия ще проведе жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г. Жребият ще започне в 15:00 ч.

Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент.

Тегленето на жребиите ще бъде публично. На него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.

На жребиите могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.

В Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.