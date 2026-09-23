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Очаква се от МВнР да даде информация за организацията на изборите зад граница

Очаква се от МВнР да даде информация за организацията на изборите зад граница
БТА

Срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина е 29 септември

Днес се очаква от външното ни министерство да даде информация за организацията на изборите зад граница.

И там предстоят важни срокове: до 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина, като това може да стане както на хартия, така и по електронен път.

До 3 октомври ЦИК ще определи местата, където ще има секции извън страната, както и какъв ще е броят на избирателните секции.

Припомням, че в края на юли с промени в Изборния кодекс Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз.

От ЦИК вече приеха списъка с т.нар. „автоматични секции“ в чужбина – тези, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели.

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