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Министър Петрова от Ню Йорк: България трябва да превръща външнополитическите си отношения в реални ползи

Министър Петрова от Ню Йорк: България трябва да превръща външнополитическите си отношения в реални ползи
МВнР

Министърът на външните работи участва в откриването на Общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк като част от българската официална делегация

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе поредица от двустранни срещи с партньори от Европа, Азия, Близкия изток и Африка по време на визитата си на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Тя разговаря с външните министри на Сингапур Вивиан Балакришнан и на Азербайджан Джейхун Байрамов. Срещи бяха проведени и с външните министри на Пакистан Мохамад Исхак Дар и на Обединените арабски емирства шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян.

„Външната политика има стойност, когато създава конкретни възможности за страната – повече сигурност, повече икономически контакти и по-силни международни партньорства“.

Сред основните теми бяха развитието на двустранните отношения, международната сигурност, търговията и инвестициите, енергетиката и стратегическата свързаност.

В разговорите с външните министри на Пакистан и Обединените арабски емирства акцент беше поставен върху стратегическата свързаност и потенциала за по-силни транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа, Близкия изток и Азия.

Обсъдена беше и подготовката на Регионалната среща на върха за свързаност, чийто домакин ще бъде България през 2027 г. Форумът ще даде възможност за изграждане на нови партньорства и за превръщане на регионалните приоритети в конкретни проекти и инвестиции.

В рамките на втория ден от посещението на министър Петрова в Ню Йорк се проведе също среща с администратора на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) Александър де Кро, както и участие в събитие на високо равнище, посветено на глобалната продоволствена сигурност в Черноморския регион.

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