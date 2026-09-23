Войната в Украйна ще бъде темата на срещата между Марко Рубио и Сергей Лавров в Ню Йорк

Войната на Русия в Украйна ще бъде тема на срещата в Ню Йорк между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров.



Днес се очаква и изказването на украинския президент Володимир Зеленски. Той вече разговаря с няколко държавни ръководители, включително с президента Доналд Тръмп, в опит да се сложи край на войната в Украйна.

"Говорихме за енергийно примирие. Ние не искаме да навлизаме в подробности, но сме готови за енергийно примирие. Ако те не искат да атакуваме техните дизелови съоръжения, рафинерии и т.н., тогава нека и те да не атакуват нашите. Това е нашето предложение. Много сме благодарни на американската страна. Те ще го споделят с руснаците. Не знам каква е руската позиция", заяви Зеленски.

Доналд Тръмп от своя старана заяви, че "очаква споразумение".

"Мисля, че ще сключат споразумение. И не искам да казвам какво точно ще бъде то. Говорим много за това, включително и с президента Путин, и мисля, че нещо ще се случи. Мисля, че и двамата искат да видят края на войната. Честно казано, този път вече е крайно време – умират много хора, а те не искат това. Но мисля, че и двамата искат войната да приключи".