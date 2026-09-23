Нарушенията по пътя: 500 фиша и 50 акта са съставени само през почивните дни

"Над 1000 автомобила бяха проверени през тези почивни дни. Имаме съставени над 500 фиша и 50 акта, от които имаме водачи, установени с алкохол над 1,2 промила – двама. Имаме двама водачи под 1,2 промила с алкохол, един водач, положителен за наркотични вещества, имаме петима водачи, които са отказали да бъдат тествани за наркотични вещества, и двама водачи с отказ за употреба на алкохол".

Това съобщи старши инспектор Любомир Апостолов, началник група в отдел "Пътна полиция" СДВР, пред БНТ. Той уточни, че е имало засилено полицейско присъствие вчера на ключовите пътни артерии. Допълнителни екипи са били разположени на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.