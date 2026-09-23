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Нарушенията по пътя: 500 фиша и 50 акта са съставени само през почивните дни

Нарушенията по пътя: 500 фиша и 50 акта са съставени само през почивните дни
БТА

Полицейските проверки на „Пътна полиция“, част от СДВР, ще продължават, уверяват от полицията

 

"Над 1000 автомобила бяха проверени през тези почивни дни. Имаме съставени над 500 фиша и 50 акта, от които имаме водачи, установени с алкохол над 1,2 промила – двама. Имаме двама водачи под 1,2 промила с алкохол, един водач, положителен за наркотични вещества, имаме петима водачи, които са отказали да бъдат тествани за наркотични вещества, и двама водачи с отказ за употреба на алкохол".

Това съобщи старши инспектор Любомир Апостолов, началник група в отдел "Пътна полиция" СДВР, пред БНТ. Той уточни, че е имало засилено полицейско присъствие вчера на ключовите пътни артерии. Допълнителни екипи са били разположени на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

"Над 20 екипа бяха разположени на входно-изходните артерии на София за безопасното прибиране на гражданите. През почивните дни обстановката беше нормална, с изключение на вчерашния ден. На входно-изходните артерии, в следобедните часове, по „Тракия“ и Владая имахме леко натоварване".

Част от проверките са били насочени и към шумните автомобили.

"Имаме техническо средство за измерване на нивото на шума на автомобилите. Искам да кажа на водачите, че автомобилът се спира от движение до отстраняване на техническата неизправност на автомобила. Налага се и административна санкция".

Полицейските проверки на „Пътна полиция“, част от СДВР, ще продължават, уверяват от полицията.

"Тук искам да спомена, че вкарваме с борбата с пътния травматизъм и с цивилни автомобили, небрандирани, които следят за агресивни водачи на пътя".

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