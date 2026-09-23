Какво се включва в новото споразумение между САЩ, Гренландия и Дания?

САЩ, Дания и Гренландия подписаха ново споразумение за сигурност, което разширява американското военно присъствие на стратегически важния арктически остров. Документът беше подписан на 22 септември в Ню Йорк и допълва действащото от 1951 г. споразумение за отбраната на Гренландия.

Договорът идва след месеци на напрежение, породено от заявките на американския президент Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия. Новото споразумение не предвижда промяна на суверенитета върху острова, който остава самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания.

Един от основните елементи е възможността САЩ да разширят военната си инфраструктура. Предвижда се възстановяване на бившата американска база в Нарсарсуак в южната част на острова и създаване на ново военно съоръжение в Местерсвиг на източното крайбрежие. Вашингтон ще може да развива и действащата космическа база "Питуфик".

Споразумението разширява и възможностите за движение на американски военни самолети и плавателни съдове в Гренландия и около нея. В документа не е фиксиран конкретен брой американски военнослужещи, които ще бъдат разположени на острова.

Сделката поставя акцент и върху ролята на НАТО в Арктика. Дания се ангажира да засили собствените си мерки за сигурност в региона, докато Копенхаген определя защитата на Арктика като споделена отговорност на Алианса.

Предвидени са и ограничения за постоянното военно присъствие на държави извън НАТО, както и механизми за контрол върху чуждестранните инвестиции в чувствителни сектори на гренландската икономика. Особено внимание се отделя на стратегическата инфраструктура и природните ресурси, които от години са във фокуса на международния интерес към острова.

В документа е записано и зачитането на правото на населението на Гренландия на самоопределение. Датските и гренландските власти подчертаха, че новите договорености не променят политическия статут на територията.

Преди споразумението да влезе окончателно в сила, то трябва да премине през необходимите процедури за одобрение в Дания и Гренландия. Договореностите са без предварително определен краен срок и могат да бъдат променяни при взаимно съгласие между страните.