Йовичевич се завръща в Лудогорец, изпреварил две сръбски легенди

Игор Йовичевич се завръща начело на Лудогорец. Хърватският специалист е постигнал договорка с ръководството на разградчани и ще започне втория си период в клуба, след като Томас Райс напусна в посока Трабзонспор.

Според хърватското издание "Sportske novosti" Йовичевич е изпреварил за поста две големи имена от сръбския футбол. Става дума за бившия селекционер на Сърбия Драган Стойкович-Пикси и Деян Станкович, като и двамата са били обсъждани сериозно от ръководството на Лудогорец. Информации в България също твърдят, че клубът е водил разговори с двамата, но до споразумение не се е стигнало.

Йовичевич напусна Разград през лятото на 2025 година след изключително успешен сезон. Под негово ръководство Лудогорец спечели шампионската титла, Купата и Суперкупата на България, а първенството беше решено в полза на "орлите" още пет кръга преди края.

След раздялата с хърватина Лудогорец не успя да запази същата доминация. Руи Мота наследи Йовичевич, но престоят му приключи още през есента, след което начело застана Пер-Матиас Хьогмо. В крайна сметка разградчани завършиха сезона на трето място, а Левски прекъсна серията им от 14 поредни шампионски титли.

Самият Йовичевич продължи кариерата си във Видзев Лодз, но периодът му в Полша не се оказа успешен. Той беше освободен след 15 мача начело на отбора и слаб старт на пролетния полусезон.

След раздялата с Томас Райс Лудогорец отново започна търсене на треньор, като освен Йовичевич, Стойкович и Станкович сред спряганите имена беше и италианецът Джузепе Якини. В крайна сметка ръководството е предпочело специалист, който вече познава клуба, футболистите и обстановката в Разград.

Според информации от 23 септември Йовичевич вече е в България и се очаква да бъде представен пред медиите на 24 септември, след което да проведе и първата си тренировка. Посочва се още, че договорът му е до края на сезон 2027/28.