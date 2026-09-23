Йовичевич се завръща в Лудогорец, изпреварил две сръбски легенди
Хърватският специалист отново ще поеме "орлите", след като преди малко повече от година ги изведе до требъл на домашната сцена
Игор Йовичевич се завръща начело на Лудогорец. Хърватският специалист е постигнал договорка с ръководството на разградчани и ще започне втория си период в клуба, след като Томас Райс напусна в посока Трабзонспор.
Според хърватското издание "Sportske novosti" Йовичевич е изпреварил за поста две големи имена от сръбския футбол. Става дума за бившия селекционер на Сърбия Драган Стойкович-Пикси и Деян Станкович, като и двамата са били обсъждани сериозно от ръководството на Лудогорец. Информации в България също твърдят, че клубът е водил разговори с двамата, но до споразумение не се е стигнало.
Йовичевич напусна Разград през лятото на 2025 година след изключително успешен сезон. Под негово ръководство Лудогорец спечели шампионската титла, Купата и Суперкупата на България, а първенството беше решено в полза на "орлите" още пет кръга преди края.
След раздялата с хърватина Лудогорец не успя да запази същата доминация. Руи Мота наследи Йовичевич, но престоят му приключи още през есента, след което начело застана Пер-Матиас Хьогмо. В крайна сметка разградчани завършиха сезона на трето място, а Левски прекъсна серията им от 14 поредни шампионски титли.
Самият Йовичевич продължи кариерата си във Видзев Лодз, но периодът му в Полша не се оказа успешен. Той беше освободен след 15 мача начело на отбора и слаб старт на пролетния полусезон.
След раздялата с Томас Райс Лудогорец отново започна търсене на треньор, като освен Йовичевич, Стойкович и Станкович сред спряганите имена беше и италианецът Джузепе Якини. В крайна сметка ръководството е предпочело специалист, който вече познава клуба, футболистите и обстановката в Разград.
Според информации от 23 септември Йовичевич вече е в България и се очаква да бъде представен пред медиите на 24 септември, след което да проведе и първата си тренировка. Посочва се още, че договорът му е до края на сезон 2027/28.