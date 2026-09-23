Бившият силен човек в Челси се прицели и в активите на "Лукойл" в България

Американският милиардер Тод Боели, който само преди дни се раздели с дела си в Челси, вече е насочил вниманието си към далеч по-мащабна сделка. Финансистът оглавява консорциум, който подготвя оферта за международните активи на "Лукойл", сред които попадат и ключови рафинерии в България и Румъния.

Според Financial Times Боели работи по потенциалната сделка от месеци, а неговата група се опитва да измести американския инвестиционен фонд Carlyle, който още през януари постигна предварителна договорка за придобиването на международния бизнес на руската компания. Сделката на Carlyle обаче продължава да очаква окончателно одобрение от Вашингтон.

Зад Боели стои сериозен консорциум, в който влиза и Международната финансова корпорация за развитие на САЩ (DFC). Очакванията са американската държавна агенция да придобие дял от около 15% в новата структура. Сред останалите участници са шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на Обединените арабски емирства, както и катарската фамилия Ал-Хаят.

Предложението все още не е финализирано с "Лукойл", но според източници, запознати с процеса, преговорите са в напреднал етап. Очаква се International Holding Company, свързана с шейх Тахнун, и базираната в ОАЕ Allied Investment Partners да имат водеща роля в консорциума, докато Боели и DFC ще разполагат с мнозинство в борда на бъдещата компания.

Международният бизнес на "Лукойл" беше оценен на около 20 млрд. долара при отписването му през март. Портфейлът включва нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, над 3 млрд. барела доказани и вероятни резерви, хиляди бензиностанции и значителен рафинериен бизнес в Европа. Сред активите са и големи мощности в България и Румъния.

Участието на DFC поставя американските власти в необичайна ситуация. От една страна, държавна структура ще участва в консорциум, който се бори за активите, а от друга – други институции на администрацията трябва да дадат окончателното разрешение за самата сделка. Според Financial Times именно това поражда въпроси дали Carlyle няма да се окаже в по-неблагоприятна позиция.

Carlyle вече е получила одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, но окончателното решение продължава да се бави заради междуведомствени обсъждания. Междувременно срокът на американския лиценз, позволяващ действия по продажбата на активите, е удължен до 22 октомври.

За България развитието на сделката е особено важно, тъй като международният пакет на "Лукойл" включва и значими активи в страната. Кой ще придобие бизнеса на руския гигант ще зависи както от окончателните договорености с компанията, така и от решението на американските власти.