Новини
Търси
Подкаст
Свят

Бившият силен човек в Челси се прицели и в активите на "Лукойл" в България

Бившият силен човек в Челси се прицели и в активите на "Лукойл" в България
АП/БТА

Тод Боели оглавява консорциум с участието на американска държавна агенция и инвеститори от Персийския залив

Американският милиардер Тод Боели, който само преди дни се раздели с дела си в Челси, вече е насочил вниманието си към далеч по-мащабна сделка. Финансистът оглавява консорциум, който подготвя оферта за международните активи на "Лукойл", сред които попадат и ключови рафинерии в България и Румъния.

Според Financial Times Боели работи по потенциалната сделка от месеци, а неговата група се опитва да измести американския инвестиционен фонд Carlyle, който още през януари постигна предварителна договорка за придобиването на международния бизнес на руската компания. Сделката на Carlyle обаче продължава да очаква окончателно одобрение от Вашингтон.

Зад Боели стои сериозен консорциум, в който влиза и Международната финансова корпорация за развитие на САЩ (DFC). Очакванията са американската държавна агенция да придобие дял от около 15% в новата структура. Сред останалите участници са шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на Обединените арабски емирства, както и катарската фамилия Ал-Хаят.

Предложението все още не е финализирано с "Лукойл", но според източници, запознати с процеса, преговорите са в напреднал етап. Очаква се International Holding Company, свързана с шейх Тахнун, и базираната в ОАЕ Allied Investment Partners да имат водеща роля в консорциума, докато Боели и DFC ще разполагат с мнозинство в борда на бъдещата компания.

Международният бизнес на "Лукойл" беше оценен на около 20 млрд. долара при отписването му през март. Портфейлът включва нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, над 3 млрд. барела доказани и вероятни резерви, хиляди бензиностанции и значителен рафинериен бизнес в Европа. Сред активите са и големи мощности в България и Румъния.

Участието на DFC поставя американските власти в необичайна ситуация. От една страна, държавна структура ще участва в консорциум, който се бори за активите, а от друга – други институции на администрацията трябва да дадат окончателното разрешение за самата сделка. Според Financial Times именно това поражда въпроси дали Carlyle няма да се окаже в по-неблагоприятна позиция.

Carlyle вече е получила одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, но окончателното решение продължава да се бави заради междуведомствени обсъждания. Междувременно срокът на американския лиценз, позволяващ действия по продажбата на активите, е удължен до 22 октомври.

За България развитието на сделката е особено важно, тъй като международният пакет на "Лукойл" включва и значими активи в страната. Кой ще придобие бизнеса на руския гигант ще зависи както от окончателните договорености с компанията, така и от решението на американските власти.

Още по темата

Край на ерата "Боели" в Челси: Clearlake Capital вече е едноличен собственик

Край на ерата "Боели" в Челси: Clearlake Capital вече е едноличен собственик

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

Евгени Симеонов: "Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си

Евгени Симеонов: "Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си

САЩ удължиха срока за преговори по продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл"

САЩ удължиха срока за преговори по продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл"

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Световната банка отпуска до 170 млн. долара за Непал след опустошителните наводнения

Световната банка отпуска до 170 млн. долара за Непал след опустошителните наводнения

Руски удар по търговски кораб край Одеса, капитанът загина

Руски удар по търговски кораб край Одеса, капитанът загина

Г-4 поиска спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН

Г-4 поиска спешна реформа на Съвета за сигурност на ООН

Полски летища временно преустановиха работа заради руските удари срещу Украйна

Полски летища временно преустановиха работа заради руските удари срещу Украйна

Водещи

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

Строежи в "Княжево" под лупа след сигнали на жители

  • Преди 10 минути
Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Делян Пеевски отрича да има връзка с фирми за мантинели

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

  • Преди 20 минути
Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

ЦСКА затяга колана: максимум трима нови през зимата

  • Преди 24 минути
Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

Един кардиолог на над 6200 души в 19 области: Предлагат бонуси за млади лекари

  • Преди 30 минути
След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

След наводнението в Пещера има опасност градът да остане без питейна вода

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

Весела Лечева се срещна с президента на Олимпийския съвет на Азия

  • Преди 36 минути
38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

  • Преди 39 минути
Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

Левски готви поне 2 милиона евро за нов нападател

  • Преди 46 минути
Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

Работник загина при инцидент в Колизеума, затвориха част от забележителността

  • Преди 46 минути
Какво ще стане на пазара на горивата

Какво ще стане на пазара на горивата

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

Ройтерс: Забрана на износа на дизел от САЩ може да задълбочи световния недостиг на горива

  • Преди 55 минути
Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

  • Преди 59 минути
Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията

Елена Поптодорова: САЩ внесоха 1 млрд. долара от вноската си към ООН преди сесията