Отначало започва делото за убития на пешеходна пътека Филип Арсов
Искаме тази присъда да служи за урок на потенциалните убийци“, заяви бащата Красимир Арсов
Делото за смъртта на Филип Арсов, който беше убит на пешеходна пътека в София, започва отначало. Близки на семейството се събраха на протест пред Съдебната палата по-рано днес с призив за справедливост и отговорност на пътя.
Бащата на Филип – Красимир Арсов, каза пред NOVA NEWS, че предишният съдебен състав е бил пристрастен и е дал възможност на защитата да развие теза, която не е истина, а именно, че това е невинно престъпление.
„Да убиеш дете на пешеходна пътека – това е невинно престъпление. В последното заседание съдебният състав си показа цялата същност, когато съдийката преквалифицира престъплението от такова „с евентуален умисъл“ в „по непредпазливост“ – нещо, което е категорично недопустимо. Това беше последната капка, която накара съда да си подаде отвод“, каза Арсов.
Сега делото започва отначало и бащата изрази надежда този съдебен състав да е на висота, да подходи професионално, да разкрие цялата обективна истина и да даде строго и справедливо наказание на извършителя.
„Ние не търсим справедливост, ние искаме тази присъда да служи за урок на останалите потенциални убийци“, категоричен бе Красимир Арсов.
„Вече две години и половина обвиняемият е пуснат под домашен арест. Той си е вкъщи, в комфорта на дома си“, посочи майката на Филип – Николина Петкова.
Родителите на загиналото момче казаха, че техните очаквания са съдът да постъпи професионално и да разкрие цялата истина. „Да даде строга и справедлива присъда на убиеца, която да служи за превъзпитание на цялото ни общество“, каза още Красимир Арсов.