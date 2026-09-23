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Отначало започва делото за убития на пешеходна пътека Филип Арсов

Отначало започва делото за убития на пешеходна пътека Филип Арсов
Снимка: БТА

Искаме тази присъда да служи за урок на потенциалните убийци“, заяви бащата Красимир Арсов

Делото за смъртта на Филип Арсов, който беше убит на пешеходна пътека в София, започва отначало. Близки на семейството се събраха на протест пред Съдебната палата по-рано днес с призив за справедливост и отговорност на пътя.

Бащата на Филип – Красимир Арсов, каза пред NOVA NEWS, че предишният съдебен състав е бил пристрастен и е дал възможност на защитата да развие теза, която не е истина, а именно, че това е невинно престъпление.

„Да убиеш дете на пешеходна пътека – това е невинно престъпление. В последното заседание съдебният състав си показа цялата същност, когато съдийката преквалифицира престъплението от такова „с евентуален умисъл“ в „по непредпазливост“ – нещо, което е категорично недопустимо. Това беше последната капка, която накара съда да си подаде отвод“, каза Арсов.

Сега делото започва отначало и бащата изрази надежда този съдебен състав да е на висота, да подходи професионално, да разкрие цялата обективна истина и да даде строго и справедливо наказание на извършителя.

„Ние не търсим справедливост, ние искаме тази присъда да служи за урок на останалите потенциални убийци“, категоричен бе Красимир Арсов.

„Вече две години и половина обвиняемият е пуснат под домашен арест. Той си е вкъщи, в комфорта на дома си“, посочи майката на Филип – Николина Петкова.

Родителите на загиналото момче казаха, че техните очаквания са съдът да постъпи професионално и да разкрие цялата истина. „Да даде строга и справедлива присъда на убиеца, която да служи за превъзпитание на цялото ни общество“, каза още Красимир Арсов.

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