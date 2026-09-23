Следи от производство на луксозно стъкло откриха в средновековния град Русокастро

Археолози откриха следи от производство на луксозни стъклени предмети в средновековния град Русокастро. Находките дават нови доказателства, че през XIII и началото на XIV век крепостта е била не само важен военен и административен център, но и място с развито занаятчийско производство.

Откритието е направено в югозападния ъгъл на средновековния град при разкопки на Регионалния исторически музей в Бургас.

Сред находките има камъни с полепнало по тях стъкло, производствен брак, части от поти и суровина - парчета стъкло със зелен и син цвят.

Според археолозите тези следи подсказват, че в непосредствена близост вероятно са се намирали работилници, в които са произвеждани стъклени гривни, кандила и различни съдове. По досегашните данни ателиетата са функционирали през XIII и в самото начало на XIV век.

В Русокастро вероятно са обработвали вече готово стъкло

Изследователите допускат, че майсторите в Русокастро не са произвеждали самото стъкло от кварцов пясък, а са използвали готов материал, който впоследствие е бил нагряван и оформян в различни предмети.

За първичното производство на стъкло са необходими температури от около 1400 до 1600 градуса, докато за последващото му формоване са достатъчни приблизително 600–800 градуса.

Стъкларството има хилядолетна история, а през Средновековието Византия се превръща в един от големите центрове за производство на луксозно стъкло, използвано включително за църковна утвар и прозорци. Следи от подобно производство по днешните български земи са намирани и в Преслав, Търново и Берое.

Новите находки от Русокастро допълват данните за значението на средновековния град като голям производствен център през XIII и XIV век.

Археологическите проучвания се извършват от Регионалния исторически музей – Бургас с финансиране от Министерския съвет и Община Камено.

От 2025 г. Русокастро е сред приоритетните археологически обекти в България за развитието на националния културен туризъм.