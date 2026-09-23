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38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ

38-годишният Богомил Атанасов е в неизвестност, близките му молят за помощ
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Мъжът е напуснал жилището си в Пловдив, като според сестра му е оставил прощална бележка и оттогава няма информация къде се намира

Близки издирват 38-годишния Богомил Атанасов, който е в неизвестност, след като е напуснал дома си в Пловдив. Семейството му отправи публичен призив към всеки, който го е виждал или разполага с информация за местонахождението му, да се свърже с полицията.

Богомил е от София, но се е преместил да живее в Пловдив заедно с приятелката си. По информация на сестра му Веси Атанасова той е излязъл от апартамента на 22 септември и оттогава близките му нямат връзка с него.

По думите на сестра му мъжът е оставил прощална бележка, което допълнително засилва притесненията на семейството.

Богомил Атанасов е на 38 години и е висок около 1,90 метра.

Близките му призовават хората, които са го забелязали след изчезването му или разполагат с информация, която би могла да помогне при издирването, да сигнализират полицията възможно най-бързо.

Сестра му е публикувала и телефон за контакт - 0898 699 840.

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