Трима загинаха на пътя Казанлък - Стара Загора

Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията се е разиграла малко преди обяд днес, съобщи БНТ.

Според първоначалната информация става въпрос за челен сблъсък на напълно прав участък. Вследствие на жестокия удар на място са загинали две жени и един мъж.

Движението в района на катастрофата е изцяло затворено, като трафикът се пренасочва. От полицията призовават водачите да шофират внимателно и да използват въведените обходни маршрути.

На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите органи ще установяват какви са точните причини, довели до фаталния инцидент.