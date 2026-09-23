Демерджиев: Бащата на посланика ни в ОАЕ стои зад полетите на Пеевски

Фирмата, която според данните на МВР е плащала частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти на 23 септември. Твърдението за собствеността и плащанията беше представено от Демерджиев и при брифинг на 18 септември.

По думите на министъра дружеството не само е плащало за полетите, но е предоставило и самолет, използван от Пеевски.

"Тази фирма, която е платила тези полети, е предоставила самолета, за да го използва Пеевски, всъщност е фирма на бащата на посланика в ОАЕ", заяви Демерджиев.

Той уточни, че бащата на дипломата не е бил разпитан, тъй като няма образувано досъдебно производство.

Вътрешният министър отхвърли твърденията, че действията на МВР по случая са политически мотивирани.

"Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е в особен интерес за българските граждани от години", коментира той и подчерта, че ведомството представя събраните до момента данни.

Демерджиев заяви още, че МВР не образува наказателни производства без наличие на данни за престъпление, като отново защити действията на ведомството по случая.

По-рано МВР съобщи, че разполага с информация за 36 фактури за самолетни полети на обща стойност около 5 млн. евро. Според представените от Демерджиев данни част от средствата са преминавали през дружество, което той определи като "дружество касичка".

На 23 септември Демерджиев изпрати и сигнал до Националната агенция за приходите с искане за проверка на разходите, свързани с полетите на Пеевски. Поводът са публични думи на лидера на ДПС, че той и семейството му са платили пътуванията и разполагат с документи за това.

Сигналът цели да бъде установен действителният размер на плащанията, периодът, в който са извършвани, както и произходът на средствата.

Междувременно посланикът ни в ОАЕ Иван Йорданов беше спешно извикан в София, а Министерството на външните работи разпореди проверка на дейността на дипломатическата мисия. Йорданов се прибра в България на 22 септември и оспори твърденията, свързващи го със случая.