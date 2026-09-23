Експерти срещу пълната забрана за изпреварване от тирове: Предупреждават за колони и още напрежение на пътя

Предложението тировете над 12 тона да не могат да изпреварват по автомагистралите и скоростните пътища с две ленти в посока трябва да бъде внимателно обмислено, смятат експерти. Според тях категоричната забрана може да доведе до дълги колони от камиони, задръствания и допълнително напрежение сред водачите.

Промените са внесени в Народното събрание от депутати от „Прогресивна България“. Предлага се тежкотоварните автомобили над 12 тона да се движат единствено в дясната лента на двулентовите автомагистрали и скоростни пътища. При първо нарушение проектът предвижда 500 евро глоба и три месеца без книжка, а при повторно - 2000 евро и шест месеца лишаване от право на управление.

Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадали при катастрофи предупреди пред NOVA NEWS, че подобни категорични ограничения невинаги дават очаквания резултат.

„Като юрист аз съм много предпазлив със всякакви категорични забрани. На пътя и въобще в живота категоричните забрани и категоричните изявления не винаги са правилни. Трябва изключително добре да се обмисли това нещо“, коментира той.

Временни ограничения вместо пълна забрана

Според Тодоров по-подходящ вариант би бил изпреварването от тежкотоварни автомобили да се ограничава в определени часове или при конкретни метеорологични условия - например при силен дъжд или снеговалеж.

Той даде пример със ситуация, при която лек автомобил се движи с 60 км/ч, а зад него има тир. При пълна забрана камионът няма да има право да го изпревари и може да се наложи да се движи зад него в продължение на километри.

Тодоров постави и въпроса за недостатъчната инфраструктура за тежкотоварния транспорт - липсата на достатъчно паркинги и места за почивка, както и състоянието на разделителните системи по магистралите.

„Проблемът е в това, че нямаме безопасна инфраструктура. Нямаме системи, които да задържат тези тежкотоварни автомобили в платното“, заяви той.

Превозвачите предупреждават за дълги колони

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев също постави под въпрос ефекта от пълната забрана.

По думите му, ако пред тежкотоварните автомобили се движи по-бавна кола, без възможност за изпреварване зад нея могат да се натрупат десетки тирове. Това би затруднило движението и при пътните възли, където други автомобили трябва да се включат в магистралата.

Арабаджиев посочи, че в мотивите към законопроекта е цитирано изследване на Европейския парламент от 2010 г., като според неговия прочит то не показва, че подобна забрана сама по себе си би намалила пътнотранспортните произшествия.

Той предупреди, че прилагането на ограничението в предложения му вид може да доведе до „повече напрежение и изнервени водачи“ както сред шофьорите на камиони, така и сред тези на леки автомобили.

Спорът тепърва предстои

В момента предложението не е действаща забрана, а законопроект, който предстои да премине през парламентарната процедура.

За автомагистралите с три или повече ленти в една посока вече има ограничения за движението на определени тежки и дълги превозни средства в най-лявата лента.

И Тодоров, и Арабаджиев подкрепят идеята за мерки, които да повишат безопасността, но настояват те да бъдат съобразени с реалните условия на пътя и наличната инфраструктура, вместо да се въвежда универсална забрана.