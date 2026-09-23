Райндерс призна: Парите натежаха за трансфера в Саудитска Арабия

Тижани Райндерс призна, че финансовата страна е имала сериозно значение за решението му да напусне Манчестър Сити и да продължи кариерата си в Саудитска Арабия. Нидерландският полузащитник премина в Ал Кадисия през август срещу около 61 милиона евро и подписа петгодишен договор.

Райндерс прекара само един сезон на "Етихад", след като пристигна от Милан през лятото на 2025 година. Той записа 50 мача и седем гола за "гражданите", а според самия футболист една от причините за раздялата е била и ролята, която му е била отреждана в състава.

Нидерландецът е искал да действа като по-динамичен полузащитник, който участва както в атака, така и в защита, но все по-често е бил използван на по-предна позиция. Това, в комбинация с офертата от Саудитска Арабия, го е накарало да избере ново предизвикателство.

"Не можеш да отречеш финансовия аспект. Заплатата, която се предлага там... нека всеки футболист или който и да е човек да се опита да я откаже", коментира Райндерс пред нидерландски медии, като призна, че подобна оферта е трудно да бъде пренебрегната.

Според NOS халфът ще получи над 100 милиона евро за периода на договора си в Ал Кадисия. Нидерландското издание съобщава още, че Манчестър Сити е получил около 61 милиона евро за трансфера.

Преди сделката е имало и интерес от други европейски клубове, но до трансфер не се е стигнало. В крайна сметка Ал Кадисия е бил клубът, готов да изпълни финансовите изисквания на Манчестър Сити.

Самият Райндерс обясни при представянето си, че амбициите на новия му клуб също са повлияли на избора му. По думите му Ал Кадисия има за цел да се превърне в един от най-силните отбори в Азия, а той иска да бъде част от този проект.