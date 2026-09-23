Кои вируси ни атакуват тази есен и как да им противостоим

Какви вируси ще ни атакуват тази есен, ще осигурят ли противогрипните ваксини ефективна защита и ще има ли достатъчно безплатни ваксини за децата? От тази година безплатната противогрипна ваксинация е разрешена за децата от 6-месечна до навършване на 8-годишна възраст, както и за деца до 18 години с хронични заболявания. По темата говори директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

„Очакват се, както обикновено, A(H1N1), който беше по-рядък миналата година, което е изключение – предишни години той доминираше. A(H3N2), който беше много, много чест миналата година, както и вируси от тип B“, обясни проф. Христова.

По думите ѝ и трите компонента в противогрипната ваксина са сменени. „И трите всъщност компонента в противогрипната ваксина са сменени. Тоест показали са толкова голяма промяна, че се е наложила подмяна на щамовете“, посочи тя. Към момента обаче все още няма доказан грипен вирус в циркулация.

„Това не значи, че не започва бавно тази циркулация, просто не е достигнало до лекарите или до нас. Но за това пък имаме парагрипни вируси, аденовируси и причиняващите основно хрема рино- и бокавируси, основно при деца. Това е контингентът, който и очаквахме“, каза директорът на НЦЗПБ.

Според нея, когато грипният вирус се появи, той буквално измества останалите вируси. „И когато започне да намалява вече към месец март, тогава те отново излизат на преден план. Хубавото е, че са вируси, засягащи горните дихателни пътища. Така че не водят до тежки усложнения. Не са пневмонии, не са тежки бронхиолити – тях ги очакваме по-късно“, обясни проф. Христова. В същото време постепенно се увеличава броят на регистрираните случаи на остри респираторни заболявания.

„Бавно, постепенно започва да се повишава броят на регистрираните на седмица болни с остри респираторни заболявания. И това е една тенденция вече няколко седмици. Да, отново ниски са, но тенденцията е към повишаване“, каза тя. По думите ѝ данните вече показват над 700 заболели в наблюдаваните сентинелни проучвания, а заболеваемостта е малко над 20 на 10 хиляди души. „Но тя ще стигне до 150 на 10 хиляди миналата година. Така че бавно, но тенденцията е нагоре“, допълни проф. Христова.

Според проф. Ива Христова най-подходящият момент за ваксинация срещу грип е именно сега – през октомври и ноември. „Сега условието е да сме напълно здрави, когато се поставя тази ваксина“, обясни тя, но направи важно уточнение по отношение на децата.

„Децата трудно са напълно здрави и не можем да го чакаме напълно здрави. Достатъчно е да нямат остро заболяване, защото само то е противопоказание. Тази хронична хрема, която те влачат, това не е противопоказание, защото ако чакаме напълно здрави, няма да успеем да ги ваксинираме“, каза директорът на НЦЗПБ. Затова препоръката ѝ е при първа възможност децата да бъдат ваксинирани.

„Моментът е точно сега – октомври, ноември. Така че при първа възможност това трябва да се случи.“

Ще стигнат ли безплатните ваксини за децата?

Тази година за първи път по националната програма са осигурени безплатни противогрипни ваксини и за деца. „Трябва да знаем, че за първа година всъщност – и то е цяло чудо, че успя да се договори – безплатни дози и за деца, защото националната програма стартира през месец май“, обясни проф. Христова. Тя посочи, че всяка година се договарят все повече противогрипни ваксини. „За тази – 560 хиляди, за предишната – 407, за по-предишната – 300 хиляди.“ По отношение на детската ваксинация проф. Христова уточни, че програмата обхваща децата до навършване на 8-годишна възраст, а също и тези до 18 години с хронични заболявания.

„По националната програма е предвидено 17% от децата. Хубавото е, че всяка година се повишава търсенето и съответно и предлагането. Финансови средства са осигурени за 135 хиляди дози. От които са договорени 97 хиляди“, каза тя. По думите ѝ има значително увеличение и при назалните ваксини. „47 хиляди от тях са назална ваксина, а миналата година бяха едва 15 хиляди. Предишната – 10 хиляди. Тоест имаме чувствително повишаване.“

Дали количествата ще бъдат достатъчни, все още не може да се каже.

„Сега дали ще стигнат или не е трудно да се каже отсега, но предоставените ваксини са доста повече от предишната година. И ако отново търсенето е голямо, предполагам, че догодина още повече ще бъдат доставени“, заяви проф. Христова.

Какво да направят хората, ако не успеят да намерят безплатна ваксина?

Според специалиста е важно да не се отлага ваксинацията. „Алтернативата е максимално бързо да се действа, защото в световен мащаб е проблем с противогрипните ваксини. И колкото е по-голям пазарът, толкова по-рано получава дози с приоритет“, обясни тя.

По думите ѝ при по-голямо търсене в дадена страна вносителите имат по-голяма сигурност, че ще реализират доставените количества. „И нашата страна се радва действително на добър успех за тези ваксини“, допълни проф. Христова.

Назална или инжекционна ваксина?

За родителите остава и въпросът коя форма на ваксината да изберат. „Първо, за деца над 6 месеца до 2 години няма алтернатива – само инжекционната, тъй като назалната е над 2 години“, уточни проф. Христова.

По думите ѝ двете ваксини осигуряват сходен имунитет по отношение на предпазването от заболяване и най-вече от тежки случаи, изискващи хоспитализация.

„Предимство на назалната е първо, че по-лесно се поставя и приема от децата, и второ, че създава и локален имунитет – тоест на място, където вирусите попадат“, обясни тя.

Има ли риск от малария при пътуванията?

В разговора беше засегнат и друг въпрос, който вълнува пътуващите – случаите на малария, свързани с пренасяне на комари чрез багаж. „Това са комари, които не са разпространени в Европа, а и в случая наистина се касае за пренасяне с багажите на комарите“, каза проф. Христова. Тя увери, че конкретното огнище е било овладяно.

„Бързам да успокоя всички, че огнището е ликвидирано. Всички мерки, които са взети, доведоха до ограничаване.“ По думите ѝ автохтонните случаи на малария в Европа са изключително редки, тъй като заболяването обикновено е внесено. „Но и на внесените има повишаване на броя заболели. За последните няколко години все по-голям брой имаме внос на малария.“ За България проф. Христова посочи, че през 2024 г. са регистрирани осем внесени случая, а през следващата година броят е бил около 15-16.

„Повишават се случаите, но не в някакъв мащаб, който да кара хората, които пътуват, да се страхуват. И разбира се, трябва да се внимава с мерките на летищата, допускайки именно, че може да се внесат всякакви комари и не само комари“, каза тя.

Проф. Христова: Ваксинацията е най-голямото постижение на медицината

Проф. Ива Христова коментира и решението в САЩ за промени в препоръчителните ваксинации при децата и реакциите на Световната здравна организация. „Аз мисля, че това е една много опасна крачка. И че тя ще си покаже негативните резултати и ще има корекция на тази позиция“, заяви тя. Според нея подобни промени могат да създадат объркване сред родителите.

„Защото на няколко пъти се случва точно това. Това касаеше и ваксинацията за морбили. В момента, в който започнат главоломно да се повишават случаите, се коригира позицията.“ Проф. Христова подчерта значението на ваксинацията. „Защото ваксинацията е най-голямото постижение на медицината. Спасила е стотици хиляди животи. То няма алтернатива.“

Тя посочи още, че съвременните ваксини са преминали през дългогодишно приложение и част от тях използват рекомбинантни протеини. „Много от тях съдържат само рекомбинантни протеини. Тоест дори няма цял вирус. Така че те са доказали своята безопасност и в същото време абсолютната си ефективност.“

По отношение на разпространението на морбили в България проф. Христова съобщи, че случаите вече са около 600.

„Много бавно тлее всъщност остатъчно тази епидемия. С около 10 случая на седмица.“ Според нея страната върви към затихване на епидемията, но процесът е бавен.

„Да, вървим към изгасване на тази епидемия, но не толкова бързо, защото просто има неваксинирани.“

Нови ваксини срещу варицела и RSV

Проф. Христова обърна внимание и на две нови ваксини, които са влезли в имунизационния календар от 1 юли тази година – срещу варицела и срещу респираторно-синцитиалния вирус при бременни.

„Нещо много важно, защото респираторно-синцитиалният вирус е може би най-сериозният вирус, причиняващ инфекции на долните дихателни пътища. Много силен бронхиолит, тежки пневмонии, много силен задух и няма специфично антивирусно средство“, обясни тя. По думите ѝ в много случаи се налага хоспитализация.

„Така че шансът да предпазим нашите бебета, тъй като ваксината не е разрешена за бебета, е да се ваксинира майката между 24-та и 36-та гестационна седмица, тоест към края на бременността.“

Това е препоръка на експертните съвети по акушерство и гинекология и неонатология и е широко използвана практика в Европа, обясни проф. Христова. „Защото това е начинът да спасим най-уязвимите, когато те най-тежко боледуват и има опасност.“ Що се отнася до ваксината срещу варицела, проф. Христова очаква ефектът от включването ѝ в имунизационния календар да започне да се вижда още сега.

„Още от тази година, вярвам в това. Виждам, че дори за 2026 година има леко намаление. А трябва да знаем, че това е най-честото ни заразно заболяване, ако не броим грипа“, каза тя.

Очакванията са с настъпването на есента и зимата постепенно да се увеличи циркулацията на сезонните респираторни вируси, като грипът традиционно остава един от основните фактори за по-тежки заболявания през студените месеци. Затова специалистите препоръчват да не се отлага противогрипната ваксинация, особено при хората от рисковите групи и при децата, за които има осигурена безплатна ваксина по националната програма.