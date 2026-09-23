Близо 10 млн. души избираха как да изглеждат новите евробанкноти

Близо 10 милиона души от Европа и други части на света са се включили в допитването на Европейската централна банка за дизайна на бъдещото поколение евробанкноти. Гласуването приключи на 21 септември, а участниците са избирали между десет концепции.

Общо 9,96 млн. души са дали предпочитанията си в онлайн анкетата, която беше отворена от 23 юли до 21 септември.

Предложенията, достигнали до финалния етап на конкурса, са разработени около две основни теми - "Европейска култура" и "Реки и птици".

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард определи високия брой участници като знак за сериозния обществен интерес към бъдещия облик на общата европейска валута.

Младите са сред най-активните

Участниците в проучването представляват приблизително 2,6% от населението на еврозоната, като особено висока е активността сред младите. Около две трети от отговорите са подадени от хора под 35-годишна възраст.

ЕЦБ ще обработи резултатите статистически, така че те да отчитат демографската структура на валутния съюз.

Паралелно с онлайн гласуването независима изследователска компания провежда и представително проучване сред населението на еврозоната със същите въпроси.

Резултатите от двете допитвания ще бъдат разгледани от Управителния съвет на ЕЦБ заедно с оценките на независимо жури и техническия анализ на проектите.

Засега Европейската централна банка не разкрива коя от десетте концепции е получила най-голяма обществена подкрепа.

Окончателното решение за дизайна се очаква до края на 2026 г., след което ЕЦБ планира да публикува подробен анализ на резултатите, включително разбивка по държави.

Избраната концепция ще бъде доразработена, преди да започне реалното производство. Новите банкноти трябва да получат по-съвременни защитни елементи, както и подобрения, свързани с достъпността и устойчивостта.

Очаква се новата серия да започне постепенно да влиза в обращение в началото на 30-те години на XXI век. Настоящите евробанкноти няма да бъдат извадени веднага от употреба и ще продължат да циркулират паралелно с новите.