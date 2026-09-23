Новини
Търси
Подкаст
Общество

Близо 10 млн. души избираха как да изглеждат новите евробанкноти

Близо 10 млн. души избираха как да изглеждат новите евробанкноти
Pixabay

ЕЦБ ще обяви окончателния дизайн до края на 2026 г., а новата серия се очаква да влезе постепенно в обращение в началото на следващото десетилетие

Близо 10 милиона души от Европа и други части на света са се включили в допитването на Европейската централна банка за дизайна на бъдещото поколение евробанкноти. Гласуването приключи на 21 септември, а участниците са избирали между десет концепции.

Общо 9,96 млн. души са дали предпочитанията си в онлайн анкетата, която беше отворена от 23 юли до 21 септември.

Предложенията, достигнали до финалния етап на конкурса, са разработени около две основни теми - "Европейска култура" и "Реки и птици".

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард определи високия брой участници като знак за сериозния обществен интерес към бъдещия облик на общата европейска валута.

Младите са сред най-активните

Участниците в проучването представляват приблизително 2,6% от населението на еврозоната, като особено висока е активността сред младите. Около две трети от отговорите са подадени от хора под 35-годишна възраст.

ЕЦБ ще обработи резултатите статистически, така че те да отчитат демографската структура на валутния съюз.

Паралелно с онлайн гласуването независима изследователска компания провежда и представително проучване сред населението на еврозоната със същите въпроси.

Резултатите от двете допитвания ще бъдат разгледани от Управителния съвет на ЕЦБ заедно с оценките на независимо жури и техническия анализ на проектите.

Засега Европейската централна банка не разкрива коя от десетте концепции е получила най-голяма обществена подкрепа.

Окончателното решение за дизайна се очаква до края на 2026 г., след което ЕЦБ планира да публикува подробен анализ на резултатите, включително разбивка по държави.

Избраната концепция ще бъде доразработена, преди да започне реалното производство. Новите банкноти трябва да получат по-съвременни защитни елементи, както и подобрения, свързани с достъпността и устойчивостта.

Очаква се новата серия да започне постепенно да влиза в обращение в началото на 30-те години на XXI век. Настоящите евробанкноти няма да бъдат извадени веднага от употреба и ще продължат да циркулират паралелно с новите.

Още по темата

Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

Последен ден за гласуване за дизайна на новите евробанкноти

Над 9 милиона европейци вече гласуваха за новия дизайн на евробанкнотите

Над 9 милиона европейци вече гласуваха за новия дизайн на евробанкнотите

Хванаха мъж с фалшиви евробанкноти в казино в Исперих

Хванаха мъж с фалшиви евробанкноти в казино в Исперих

ЕЦБ представи предложения за дизайна на новите евробанкноти

ЕЦБ представи предложения за дизайна на новите евробанкноти

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

Водещи

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

Възстановиха движението по пътя Казанлък - Стара Загора след тежката катастрофа

  • Преди 4 минути
Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

  • Преди 4 минути
Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Отцепиха района около счупената паметна плоча на "Петрохан"

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

  • Преди 9 минути
Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

  • Преди 14 минути
ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

ЦСКА е на крачка от сваляне на тежката санкция на УЕФА

  • Преди 15 минути
Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

Първият професионален радиотелескоп в България вече има своите „очи“ към Вселената

  • Преди 16 минути
Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

Парламентът отмени забраната за износ на дизел и керосин

  • Преди 22 минути
Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

МОН съкращава 21 щатни бройки след преглед на структурата си

  • Преди 27 минути
Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

  • Преди 32 минути
Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

Роботи влизат в битка за оцеляване: Пекин организира необичайно състезание

  • Преди 32 минути