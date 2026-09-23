Стадо диви свине слезе от Витоша и притесни жители на столичния квартал "Герман"

Голямо семейство диви свине е забелязано в района на луксозен жилищен комплекс в подножието на Витоша. Животните са слезли от планината в търсене на храна и са се установили на поляна в близост до домовете на хората.

Ситуацията притеснява живеещите в района, а за появата на дивите животни вече е уведомен и районният кмет.

По информация на кмета на село Герман предстои да бъде обсъдена с местната ловна дружинка възможността за предприемане на действия още преди началото на редовния сезон за групов лов на дива свиня.

Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча груповият лов на дива свиня е разрешен от 1 октомври до втората неделя на януари. Регулирането на популацията е от компетентността на съответните органи и ловностопански структури.

Предупреждават жителите да бъдат внимателни

Хората в района са призовани да проявяват повишено внимание, особено в ранните сутрешни и вечерните часове, когато вероятността за среща с животните е по-голяма.

При среща с диви свине не трябва да се правят опити за приближаване, хранене или гонене на животните.

При непосредствена опасност гражданите трябва да подадат сигнал на телефон 112.