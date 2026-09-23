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Мост се срути в Румъния, след като по него премина тежкотоварен камион

Мост се срути в Румъния, след като по него премина тежкотоварен камион
БТА

Предстои технически екип да извърши оглед на съоръжението

Мост над река Тротуш в окръг Бакъу, Румъния, е сериозно повреден в сряда сутринта, след като по съоръжението е преминало тежкотоварно превозно средство. При инцидента няма пострадали.

Произшествието е станало в село Кобанус, в община Асау. По информация на местните власти мостовата конструкция е била повредена, след като по нея е преминал тежкотоварен автомобил, който не е разполагал с необходимото разрешение за движение по този участък.

Заради инцидента движението по държавния път, свързващ Бакъу и Миеркуря-Кук, е напълно преустановено. Властите са организирали обходен маршрут, а движението в района се регулира от полицейски служители.

От Инспектората за извънредни ситуации на окръг Бакъу (ISU Bacău) съобщиха, че пожарникари са били изпратени на място след сигнала за повредения железен мост.

Предстои технически екип да извърши оглед на съоръжението и да оцени степента на повредите, както и да определи необходимите последващи действия.

Заради сериозността на ситуацията е свикан и Областният комитет за извънредни ситуации, който трябва да обсъди мерките за възстановяване на нормалното движение.

Междувременно на място е изпратен и екип на Спешна помощ, за да се гарантира, че евентуалните медицински интервенции в района няма да бъдат забавени заради прекъснатия пътен участък.

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