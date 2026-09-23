Великобритания преразглежда сделката за отдалечени острови в Индийския океан заради натиска на Тръмп

Обединеното кралство ще преразгледа споразумението за предаването на суверенитета над островите Чагос на Мавриций, съобщи BBC, позовавайки се на британския министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Стрийтинг заяви, че Лондон трябва да преразгледа договореностите, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп ги определи като „ужасна сделка“ по време на Общото събрание на ООН във вторник.

Първоначалното споразумение предвижда Великобритания да предаде суверенитета над архипелага на Мавриций и да плаща средно 101 млн. британски лири годишно за наемането на съвместната британско-американска военна база на остров Диего Гарсия. Съоръжението се смята за стратегически важно заради местоположението му в Индийския океан.

През април сделката, договорена при управлението на премиера Киър Стармър, беше поставена на пауза за неопределено време, след като Тръмп оттегли подкрепата си за нея.

„Трябва да работим повече с нашите американски съюзници, с президента Тръмп и неговата администрация“, заяви Стрийтинг пред BBC, като подчерта, че целта е да бъде постигнат вариант на споразумението, който да получи американска подкрепа.

По думите му основният приоритет е гарантирането на дългосрочната сигурност на базата Диего Гарсия. Стрийтинг посочи, че според британските правителства след Борис Джонсън продължаващият съдебен спор около статута на островите представлява риск за сигурността на базата.

По време на срещата си с британския премиер Анди Бърнам в Ню Йорк Тръмп отново разкритикува споразумението и заяви, че Великобритания ще го преразгледа. Бърнам потвърди това.

Британският премиер заяви по-късно, че е наследил ситуацията и че е необходимо да бъде намерено решение, което да гарантира бъдещето на военната база. Той подчерта, че това е важно както за сигурността на Великобритания, така и за Съединените щати.

Преди посещението си в Ню Йорк Бърнам е разговарял с премиера на Мавриций Навин Рамгулам. Според официалния доклад от срещата британският премиер е потвърдил ангажимента си да продължи да работи със САЩ за ратифицирането на споразумението.

Предстоящият преглед обаче не се очаква да бъде формална процедура с конкретен краен срок. Правителствени източници посочват, че коментарите на Бърнам и Стрийтинг не променят съществено досегашната позиция на Лондон, според която всяко споразумение ще изисква подкрепата на САЩ.

Сделката между Великобритания и Мавриций беше подписана през май 2025 г., но окончателният законопроект за предаването на суверенитета над островите не беше приет от британския парламент.

Според договореностите Великобритания трябва да предаде суверенитета над архипелага на Мавриций, като същевременно наеме базата Диего Гарсия за 99 години. Британското правителство оцени нетната обща стойност на споразумението на 3,4 млрд. паунда.

Договореностите предизвикаха критики от британски опозиционни политици. Според техни оценки реалната стойност на сделката може да достигне 35 млрд. паунда при отчитане на инфлацията. Критиците също изразиха опасения относно възможността Китай да установи присъствие на архипелага.

Тръмп многократно е критикувал споразумението, като преди това го е определял като „позор за нашия велик съюзник“ и „акт на пълна слабост“.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох призова британското правителство да отмени сделката, а лидерът на Reform UK Найджъл Фараж заяви, че тя вече е „мъртва“.

През 2019 г. Международният съд в Хага излезе с консултативно становище, според което отделянето на островите Чагос от Мавриций от Великобритания е било незаконно. Съдът заяви, че британското управление на архипелага трябва да бъде прекратено възможно най-скоро.

Становището на Международния съд не е правно обвързващо, но беше подкрепено от Общото събрание на ООН. То засили позицията на Мавриций по въпроса за суверенитета и допринесе за започването на преговори с Великобритания през 2022 г.

Стрийтинг заяви пред BBC Radio 4, че на този етап Великобритания няма да превежда средства на Мавриций, докато правителството преглежда споразумението. Той определи базата Диего Гарсия като един от най-чувствителните и ценни активи за националната сигурност на страната.

По думите му Лондон се стреми да намери решение, което може да не удовлетворява всички страни напълно, но да бъде приемливо за тях.