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Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина

Радев: Прави се всичко възможно за установяване на бизнеси, имоти и дейности в чужбина
БТА

Едва сега започват да се разплитат много неща, каза Радев

Премиерът Румен Радев заяви днес, че се прави всичко възможно да се работи с партньорските служби и да се установяват бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. 

"Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава“, коментира той пред медиите в учебен център "Сливница", където се проведоха военни демонстрации, предаде БТА.

"Едва сега започват да се разплитат много неща. И аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове. Така че това е само началото. Работи се, казах го вече, с подставените лица, защото тези хора са работили с подставени лица. И ние правим всичко възможно да работим с партньорските служби и да установяваме бизнеси, активи, имоти, дейности в чужбина. Това става бавно, става трудно, но виждате, че вече започна да се получава", посочи Радев във връзка с предприетите от институциите действия срещу корупцията.

Попитан за посланика ни в Обединените арабски емирства Радев потвърди, че с негов подпис, като президент, той е бил назначен на поста. И отбеляза, че по принцип не се правят проверки на бащите на посланиците, които се изпращат в чужбина.

"Посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат. Имахме точно тогава покана от президента на ОАЕ за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно. Посланикът, който му беше изтекъл мандатът, тогава си беше вече в София. Това, което ми сподели, че не може да стане такъв бизнес форум, защото първо, според общоприетите порядки в тази държава, трябва да има лична среща между мен и президента и едва след спечелване на доверие, тогава, на следващия етап, можем да правим бизнес форум. Поисках какви български дипломатически представители работят в тази страна. Консулът тогава беше също в България. Аз го извиках и поставих задачата: може ли да организира бизнес форум, тъй като посланикът каза, че не може. Той се ангажира. Успя да ангажира и да проведе, да организира един наистина много голям бизнес форум, изключително успешен. Български фирми сключиха договори за милиони евро на този бизнес форум. И да, с мой подпис той беше назначен за посланик“, разказа Румен Радев.

От Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха днес, че се е състояла среща с посланика в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. По указания на външния министър Велислава Петрова тя е проведена със заместник-министъра Христо Полендаков, тъй като тя е в Ню Йорк за участие в 81-вата редовна сесия на Общото събрание на ООН. 

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