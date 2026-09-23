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Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп

Си Дзинпин пристига във Вашингтон за среща с Тръмп
АР/БТА

Сред основните теми на разговорите между двамата лидери ще бъдат търговските отношения между САЩ и Китай, както и използването и развитието на изкуствения интелект

Китайският президент Си Дзинпин пристига на тридневно официално посещение във Вашингтон, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп.

Сред основните теми на разговорите между двамата лидери ще бъдат търговските отношения между САЩ и Китай, както и използването и развитието на изкуствения интелект.

Междувременно, в кулоарите на Общото събрание на ООН Тръмп проведе поредица от дипломатически срещи. След като в речта си заяви, че САЩ или ще постигнат споразумение с Иран, или ще трябва да унищожат страната, представители на Вашингтон и Техеран са провели директни разговори, продължили повече от три часа.

Американският президент определи разговорите като конструктивни по време на среща с арабски лидери.

Тръмп се срещна и с украинския президент Володимир Зеленски, който днес ще направи изказване пред Общото събрание на ООН.

Зеленски заяви, че според него една от най-важните стъпки за прекратяване на войната би била организирането на тристранна среща между лидерите, на която да бъдат обсъдени спорните въпроси и да се търси решение на конфликта.

На въпрос дали е готов да участва в среща с руския президент Владимир Путин в подобен формат, Зеленски отговори, че е готов да го направи „по всяко време“, когато всички страни бъдат готови, и призова процесът да се случи възможно най-скоро.

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