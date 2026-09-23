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Папа Лъв XIV призова за защита на децата мигранти и бежанци

Папа Лъв XIV призова за защита на децата мигранти и бежанци
АР/БТА

„Апелирам към чувството за отговорност на всеки“, каза той

Папа Лъв XIV призова за глобални действия в защита на децата мигранти и бежанци, като осъди тежките условия, на които са подложени младите хора, напускащи родните си места в търсене на безопасност.

По време на неделната си обща аудиенция пред хиляди вярващи на площад „Свети Петър“ папа Лъв XIV заяви, че децата мигранти често са изправени пред тежки изпитания, включително насилие, мъчения, експлоатация и травматични преживявания.

„Апелирам към чувството за отговорност на всеки“, каза папа Лъв XIV и призова хората да проявяват съпричастност към младите мигранти и да гарантират тяхната защита и подкрепа.

Папа Лъв XIV, който е първият папа, роден в Съединените щати, неведнъж е призовавал за по-добро отношение към мигрантите. През миналата година той отправи критики към строгата имиграционна политика на американския президент Доналд Тръмп. През април папата заяви, че мигрантите често са третирани „по-зле от домашните любимци“.

В днешното си изказване папа Лъв XIV не посочи конкретна държава. Апелът му беше отправен преди Световния ден на мигрантите и бежанците на Католическата църква, който тази година ще бъде отбелязан в неделя.

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