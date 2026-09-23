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Сняг изненада Сърбия дни преди началото на есента

Сняг изненада Сърбия дни преди началото на есента

Снежна покривка се е образувала вчера по най-високите части на планините Голия и Копаоник в югозападната част на страната

Първият сняг за сезона падна в Сърбия преди настъпването на есенното равноденствие, съобщава БТА, позовавайки се на местни медии. 

Снежна покривка се е образувала вчера по най-високите части на планините Голия и Копаоник в югозападната част на страната.

На Копаоник денят е започнал с ясно време и температура около 1 градус по Целзий. До обяд температурите са се повишили до 5 градуса, но след 14:00 часа местно време е започнал обилен снеговалеж, при който температурата отново е паднала до 1 градус.

Пред Радио-телевизия Сърбия (РТС) метеорологът Неделко Тодорович обясни, че появата на сняг преди астрономическото начало на есента не е необичайна, тъй като метеорологичните условия не се определят от астрономическия календар.

По думите му през следващия период температурите в Сърбия постепенно ще се понижават.

Тодорович отбеляза, че в метеорологията и климатологията септември се счита за първия есенен месец, докато декември е началото на зимата. Обичайно снеговалежите в Сърбия започват в края на ноември.

Метеорологът допълни, че средната температурна разлика в климата на Сърбия достига около 10 градуса, което обяснява възможността за подобни резки промени във времето.

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