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Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид

Винисиус е решен да преодолее кризата в Реал Мадрид
АП/БТА

Бразилецът приел тежко представянето си срещу Атлетико, но продължава да има доверието на Жозе Моуриньо

Винисиус Жуниор осъзнава, че се намира далеч от най-добрата си форма, и е решен да промени ситуацията в Реал Мадрид, съобщава AS.

Бразилският нападател е приел тежко представянето си в дербито срещу Атлетико Мадрид. Жозе Моуриньо го замени още в 54-ата минута, а футболистът е напуснал „Метрополитано“ разочарован най-вече от самия себе си.

Винисиус не успя да създаде нито едно положение, не отправи точен удар и записа само 22 докосвания на топката. Според испанското издание крилото приема мача като най-ниската точка в представянето си през сезона.

Моуриньо продължава да има доверие на бразилеца и го определя като важна част от своя проект. Португалският специалист обаче не му гарантира титулярно място и очаква значително подобрение в играта му.

Треньорът вече публично защити Винисиус след освиркванията от част от привържениците на Реал. Целта на Моуриньо е да помогне на нападателя отново да покаже формата, с която се превърна в една от основните фигури на отбора.

Самият Винисиус изпитва чувство за дълг към клуба заради доверието, което е получил около подновяването на своя договор.

През лятото Арсенал е проявявал сериозен интерес към бразилеца. Според информацията Микел Артета му е представил проект, в който той да има централна роля, но нападателят е избрал да остане в Мадрид.

Сега Винисиус е амбициран да преодолее трудния период и да си върне водещата позиция в състава на Реал.

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