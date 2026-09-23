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Милан ще опита отново да привлече Ендрик през януари

Милан ще опита отново да привлече Ендрик през януари
АП/БТА

Бразилският футболист на Реал Мадрид остава приоритетна трансферна цел на „росонерите“, но Рома също проявява интерес

Милан планира да подсили атаката си през януарския трансферен прозорец, а основната цел на клуба остава Ендрик от Реал Мадрид, съобщава Calciomercato.

„Росонерите“ са обсъждали възможността да привлекат 20-годишния бразилец още през август. Сделката обаче е била блокирана от старши треньора на испанския клуб Жозе Моуриньо.

Ръководството на Милан е впечатлено от техническите качества, физическата сила и универсалността на Ендрик. Той може да играе както като централен нападател, така и зад основния голмайстор.

Евентуален трансфер ще зависи от позицията на Реал Мадрид и президента Флорентино Перес. Интерес към бразилеца проявява и Рома, което може да доведе до сериозна конкуренция за неговия подпис.

Ендрик е собственост на Реал от юли 2024 година, а договорът му с „кралския клуб“ е до 30 юни 2030 година.

През сезон 2025/26 нападателят игра под наем в Олимпик Лион. Той записа осем гола и осем асистенции в 21 срещи за френския отбор.

Според Transfermarkt пазарната стойност на бразилския футболист е 40 милиона евро.

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