Милан ще опита отново да привлече Ендрик през януари
Бразилският футболист на Реал Мадрид остава приоритетна трансферна цел на „росонерите“, но Рома също проявява интерес
Милан планира да подсили атаката си през януарския трансферен прозорец, а основната цел на клуба остава Ендрик от Реал Мадрид, съобщава Calciomercato.
„Росонерите“ са обсъждали възможността да привлекат 20-годишния бразилец още през август. Сделката обаче е била блокирана от старши треньора на испанския клуб Жозе Моуриньо.
Ръководството на Милан е впечатлено от техническите качества, физическата сила и универсалността на Ендрик. Той може да играе както като централен нападател, така и зад основния голмайстор.
Евентуален трансфер ще зависи от позицията на Реал Мадрид и президента Флорентино Перес. Интерес към бразилеца проявява и Рома, което може да доведе до сериозна конкуренция за неговия подпис.
Ендрик е собственост на Реал от юли 2024 година, а договорът му с „кралския клуб“ е до 30 юни 2030 година.
През сезон 2025/26 нападателят игра под наем в Олимпик Лион. Той записа осем гола и осем асистенции в 21 срещи за френския отбор.
Според Transfermarkt пазарната стойност на бразилския футболист е 40 милиона евро.