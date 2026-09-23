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Еду Гаспар отказал на бразилски гранд преди да се присъедини към Левски

Еду Гаспар отказал на бразилски гранд преди да се присъедини към Левски

Крузейро е искал бившия спортен директор на Арсенал за технически директор

Новият член на Съвета на директорите на Левски Еду Гаспар е отхвърлил възможността да започне работа в бразилския гранд Крузейро малко преди да се присъедини към „сините“.

Информацията е на журналиста Евертон Гимараеш от Portal Cruzeiro Notícias.

Клубът от Бело Оризонте е потърсил бившия спортен директор на Арсенал в търсенето си на нов технически директор. Ръководството на Крузейро е отправило запитване и към Тиаго Скуро, който работи в Монако.

Според информацията и двамата са изразили желание да продължат професионалната си кариера в европейския футбол.

Впоследствие Гаспар избра Левски и на 14 септември официално стана част от новия Съвет на директорите на клуба.

Бразилецът ще използва натрупания си опит и международните си контакти основно във футболните процеси, спортната стратегия и трансферната политика на шампионите.

След отказите на Гаспар и Скуро Крузейро е насочил вниманието си към бившия бразилски национал Паулиньо, който в момента е директор в Мирасол. Между двете страни вече се водят преговори.

Позицията на технически директор в Крузейро е свободна от 2024 година, когато Еду Драсена напусна клуба. Новият ръководител трябва да бъде пряката връзка между съблекалнята, треньорския щаб и клубното управление.

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