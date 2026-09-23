Българин е заловен с 14 кг кокаин и канабис в тайник на автомобил в Румъния

51-годишен български гражданин е заловен в Южна Румъния с над 3 килограма кокаин и около 11 килограма канабис, скрити в тайно отделение в багажника на автомобил. Мъжът е задържан в окръг Долж при акция на румънските власти.

По информация на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) наркотичните вещества били разпределени в 84 отделни пакета.

При проверката разследващите открили над 3 кг кокаин, определян от румънските власти като високорисков наркотик, както и приблизително 11 кг канабис.

Наркотиците били скрити в багажника

Цялото количество било поставено в специално изградено тайно отделение в багажника на автомобила.

Българският гражданин е задържан от прокурорите на DIICOT във връзка с разследване за международен и вътрешен трафик на наркотични вещества.

Предстои мъжът да бъде изправен пред съда в Букурещ, където ще бъде разгледано искането на прокуратурата за задържането му под стража за срок от 30 дни.