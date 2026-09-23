Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Правителството отпуска 263 000 евро за ремонт, реставрация и подобряване на противопожарната защита на Рилския манастир. Допълнителните средства са одобрени по бюджета на Министерския съвет за 2026 г.

Финансирането е предназначено за Българската православна църква - Българска патриаршия и ще бъде използвано за капиталови разходи в Рилската света обител.

Част от средствата ще отидат за ремонтно-реставрационни дейности, а друга - за изграждането на съвременна пожароизвестителна система, която да подобри защитата на манастирския комплекс.

От правителствената пресслужба определят проекта като значим от духовна, културна и национална гледна точка.

Очаква се изпълнението на дейностите да допринесе за съхраняването на един от най-значимите български манастири и да подобри условията за многобройните посетители от България и чужбина.