Новини
Търси
Подкаст
Общество

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Рилският манастир получава 263 000 евро за реставрация и нова противопожарна система

Средствата ще бъдат използвани за ремонтни дейности и изграждането на съвременна пожароизвестителна инсталация в Светата обител

Правителството отпуска 263 000 евро за ремонт, реставрация и подобряване на противопожарната защита на Рилския манастир. Допълнителните средства са одобрени по бюджета на Министерския съвет за 2026 г.

Финансирането е предназначено за Българската православна църква - Българска патриаршия и ще бъде използвано за капиталови разходи в Рилската света обител.

Част от средствата ще отидат за ремонтно-реставрационни дейности, а друга - за изграждането на съвременна пожароизвестителна система, която да подобри защитата на манастирския комплекс.

От правителствената пресслужба определят проекта като значим от духовна, културна и национална гледна точка.

Очаква се изпълнението на дейностите да допринесе за съхраняването на един от най-значимите български манастири и да подобри условията за многобройните посетители от България и чужбина.

Още по темата

Рилският манастир с глоба за замърсяване на река

Рилският манастир с глоба за замърсяване на река

Започва реставрацията на Паметника на свободата на Шипка

Започва реставрацията на Паметника на свободата на Шипка

След години прекъсване: Подновиха реставрацията на древен римски град

След години прекъсване: Подновиха реставрацията на древен римски град

Отпускат над 3,1 млн. евро за реставрацията на Паметника на свободата на Шипка

Отпускат над 3,1 млн. евро за реставрацията на Паметника на свободата на Шипка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Водещи

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

  • Преди 15 минути
Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

  • Преди 24 минути
Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

  • Преди 50 минути
Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

  • Преди 1 час
Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

  • Преди 1 час
Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

  • Преди 2 часа
Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

  • Преди 2 часа