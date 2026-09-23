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Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“

Икономическата комисия одобри на първо четене промените в споразумението с „Локхийд Мартин Глоубъл“
Снимка: БТА

Твърдят, че се създава условия за поддръжка на изтребителите ни -16 Block 70 в България

Парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия одобри на първо четене Законопроекта за ратифициране на Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и „Локхийд Мартин Глоубъл“ (Lockheed Martin Global INC) за Програмата за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, внесен от Министерски съвет на 11 септември.

С изменението се надграждат постигнатите до момента резултати по програмата и се създават условия за изграждане на нови способности за поддръжка на самолетите F-16 Block 70 на територията на България.

Конкретният проект предвижда изграждане на капацитет за ремонт на генератори за F-16 Block 70 – високотехнологична дейност, за която към момента подобни способности в Европейския съюз съществуват само в ограничен брой държави. Изпълнението на новия проект ще позволи на България да осъществява собствена и независима логистична поддръжка през целия жизнен цикъл на генераторите на F-16 блок 70, посочват вносителите на проектозакона. 

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова съобщи при представянето на проектозакона, че Споразумението е от юли 2019 г. и включва шест проекта за индустриално сътрудничество. Проекти 1, 2, 3, 5 и 6 вече се изпълняват успешно в страната, като проекти 1, 2 и 3 се реализират от държавното дружество „Авионамс“ АД, допълни тя. Тя обясни причината за изменението към Споразумението, като посочи, че проект 4 - предоставяне на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки на F-16 Block 70, не съответства на потребностите на Министерството на отбраната.

 Поради това с решение на Министерския съвет той се заменя с нов проект за изграждане на способности за ремонт на генератори на F-16 Block 70, който също ще се поеме от „Авионамс“.

Заместник-министърът посочи сред ползите от новия проект - надграждането на съществуващия индустриален капацитет в „Авионамс“ АД, осигуряването на икономия на разходи, трансфер на ноу-хау и технологии, разширяването на портфолиото на дружеството и откриване на нови работни места, както и създаването на висока добавена стойност, като изтъкна, че подобни способности за ремонт в рамките на ЕС съществуват само в Полша.

Освен това заместник-министърът посочи, че с този проект се гарантира независима национална логистична поддръжка за генераторите на самолетите през целия им 30-годишен жизнен цикъл. „Очакваният ефект е постигане на по-голяма независимост, бързина на действия и по-висока ефективност в сравнение с евентуалното транспортиране на техниката в друга държава, както и повишаване на сигурността на доставките“, допълни заместник-министърът.

В края на май правителството одобри изменение на проект към Рамковото споразумение между България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70 и упълномощи от българска страна министъра на икономиката и индустрията и министъра на иновациите и растежа да подпишат Изменение № 1 към Рамковото споразумение, при условията на последваща ратификация.

България официално подписа в началото на юни Изменение № 1 към Рамковото споразумение с американската отбранителна компания „Локхийд Мартин“ по Програмата за индустриално сътрудничество, свързана с придобиването на самолетите F-16 Block 70, по време на международното изложение „ХЕМУС 2026“ в Пловдив.

Рамковото споразумение е подписано първо на 11 юли 2019 г. във Вашингтон и след това на 12 юли 2019 г. в София

Предвиденият за днес блицконтрол с участието на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев не се състоя поради негов неотложен ангажимент. Заместник-министър Карадимова поднесе извинение от името на министъра за отсъствието му.

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