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Ирански депутат: Пезешкиян и Тръмп може да се срещнат в Ню Йорк

Ирански депутат: Пезешкиян и Тръмп може да се срещнат в Ню Йорк
АР/БТА

Междувременно представители на САЩ и Иран проведоха вчера няколкочасови разговори с посредничеството на Катар

Иранският президент Масуд Пезешкиян вероятно ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк, където тази седмица се провеждат общите дебати на Общото събрание на ООН, заяви иранският депутат Ахмад Бакшайеш Ардестани, цитиран от ДПА.

„По мое мнение срещата между двамата президенти ще се състои“, каза Ардестани в интервю за иранския новинарски портал „Дидбан“.

Пезешкиян се очаква да направи изказването си пред Общото събрание на ООН по-късно днес.

Междувременно представители на САЩ и Иран проведоха вчера няколкочасови разговори с посредничеството на Катар. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че в срещата в Ню Йорк са участвали главният му преговарящ Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър.

Според медийни публикации Иран е бил представляван от външния министър Абас Арагчи. Провеждането на разговорите предизвика критики от консервативни среди в Иран.

Анализатори обаче предупреждават, че евентуална среща между Пезешкиян и Тръмп не трябва автоматично да се приема като знак за пробив в продължаващото противопоставяне между Вашингтон и Техеран.

Иранският анализатор Дани Цитринович написа в социалната мрежа „Екс“, че дипломацията не трябва да бъде отъждествявана с реален напредък.

По думите му засега има малко признаци, че икономическият и военният натиск от страна на администрацията на Тръмп е накарал Техеран да отстъпи от основните си позиции в евентуални преговори.

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