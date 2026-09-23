Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Григор Димитров за Джокович: Не е лесно да го гледаш как остарява

Григор Димитров за Джокович: Не е лесно да го гледаш как остарява
АП/БТА

Българинът говори с уважение за своя голям приятел и съперник и призна, че годините неизбежно оставят следа дори върху най-великите

Григор Димитров говори с огромно уважение и доза носталгия за своя дългогодишен приятел и съперник Новак Джокович.

Сърбинът има рекордните 24 титли от Големия шлем, но на 39 години все по-често усеща физическите последствия от продължителната си кариера. Според Димитров това е неизбежен процес дори за спортист от неговата величина.

„Днешните тенисисти са по-едри, по-силни и по-бързи. Това е напълно естествена част от еволюцията на играта“, заяви българинът пред Bolavip.

Димитров призна, че за него не е лесно да наблюдава трудностите на Джокович.

„Разбира се, не е приятно да виждаш как Джокович остарява и може би изпитва известни затруднения. Колкото и да си силен, от биологична гледна точка е неизбежно това да те застигне в даден момент“, добави Григор.

През 2023 година Джокович спечели три титли от Големия шлем, но след това остана без трофей от най-престижните турнири. Междувременно Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев заеха водещи позиции в световния тенис.

Димитров подчерта, че дългите години в професионалния спорт, постоянните пътувания и смяната на часовите зони неизбежно се отразяват на организма.

„Природата си казва думата. Когато си бил в професионалния спорт толкова дълго, с всички пътувания и смени на часови зони, накрая това те застига“, заяви българинът.

Той допълни, че тенисът е предоставил на него и Джокович привилегия, която не бива да бъде приемана за даденост.

„В живота има и други неща освен тениса. Ние бяхме поставени на едно много привилегировано място. Чувствам се разглезен от съдбата и смятам, че всички ние трябва да се чувстваме така“, каза още Димитров.

Джокович заема 11-ото място в световната ранглиста, докато Григор е на 123-та позиция след поредица от проблеми с контузии.

Двамата са се срещали 14 пъти в официални двубои, като сърбинът води с 13:1 победи. Джокович продължава да преследва рекордната си 25-а титла от Големия шлем, а Димитров все още търси своя първи трофей от най-високата категория.

Още по темата

Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе

Григор Димитров отпадна още на старта в Сен Тропе

Григор Димитров честити грешния празник в социалните мрежи

Григор Димитров честити грешния празник в социалните мрежи

Григор Димитров: Част от мен напусна тениса, когато Федерер и Надал се оттеглиха

Григор Димитров: Част от мен напусна тениса, когато Федерер и Надал се оттеглиха

Димитър Кузманов тренира с Новак Джокович в Атина

Димитър Кузманов тренира с Новак Джокович в Атина

Новак Джокович се завръща в Пекин след 11-годишно отсъствие

Новак Джокович се завръща в Пекин след 11-годишно отсъствие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Зидан готви офанзивна Франция за дебюта си срещу Турция

Зидан готви офанзивна Франция за дебюта си срещу Турция

Талант на Андерлехт отказал трансфер в Лудогорец, а сега няма да играе

Талант на Андерлехт отказал трансфер в Лудогорец, а сега няма да играе

Италиански отбор представи Бленджини

Италиански отбор представи Бленджини

Водещи

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

  • Преди 16 минути
Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

  • Преди 26 минути
Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

  • Преди 51 минути
Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

  • Преди 1 час
Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

  • Преди 1 час
Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

  • Преди 2 часа
Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

  • Преди 2 часа