Григор Димитров за Джокович: Не е лесно да го гледаш как остарява

Григор Димитров говори с огромно уважение и доза носталгия за своя дългогодишен приятел и съперник Новак Джокович.

Сърбинът има рекордните 24 титли от Големия шлем, но на 39 години все по-често усеща физическите последствия от продължителната си кариера. Според Димитров това е неизбежен процес дори за спортист от неговата величина.

„Днешните тенисисти са по-едри, по-силни и по-бързи. Това е напълно естествена част от еволюцията на играта“, заяви българинът пред Bolavip.

Димитров призна, че за него не е лесно да наблюдава трудностите на Джокович.

„Разбира се, не е приятно да виждаш как Джокович остарява и може би изпитва известни затруднения. Колкото и да си силен, от биологична гледна точка е неизбежно това да те застигне в даден момент“, добави Григор.

През 2023 година Джокович спечели три титли от Големия шлем, но след това остана без трофей от най-престижните турнири. Междувременно Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев заеха водещи позиции в световния тенис.

Димитров подчерта, че дългите години в професионалния спорт, постоянните пътувания и смяната на часовите зони неизбежно се отразяват на организма.

„Природата си казва думата. Когато си бил в професионалния спорт толкова дълго, с всички пътувания и смени на часови зони, накрая това те застига“, заяви българинът.

Той допълни, че тенисът е предоставил на него и Джокович привилегия, която не бива да бъде приемана за даденост.

„В живота има и други неща освен тениса. Ние бяхме поставени на едно много привилегировано място. Чувствам се разглезен от съдбата и смятам, че всички ние трябва да се чувстваме така“, каза още Димитров.

Джокович заема 11-ото място в световната ранглиста, докато Григор е на 123-та позиция след поредица от проблеми с контузии.

Двамата са се срещали 14 пъти в официални двубои, като сърбинът води с 13:1 победи. Джокович продължава да преследва рекордната си 25-а титла от Големия шлем, а Димитров все още търси своя първи трофей от най-високата категория.