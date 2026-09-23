Жители на Славщица сигнализираха за незаконна сеч в селото

Жители на село Славщица, община Угърчин, са потърсили съдействие от областния управител на Ловеч Пламен Христов заради редица проблеми в населеното място.

Сред основните сигнали са състоянието на пътната инфраструктура, липсата на видеонаблюдение и слабият мобилен обхват. Местните жители са поставили и въпроса за предполагаема незаконна сеч и извозване на дървесина от землището на селото.

Пламен Христов, който миналата седмица проведе изнесена приемна в Угърчин, се е срещнал на място с жители на Славщица, за да се запознае подробно с поставените проблеми.

В срещата са участвали още заместник областният управител инж. Диляна Пиронкова, директорът на Регионалната дирекция по горите инж. Младен Миков, директорът на Държавното горско стопанство инж. Александър Андреев и началникът на Районното управление в Угърчин главен инспектор Добрин Димитров.

Областният управител е уверил хората, че ще бъде потърсено решение на поставените въпроси, като за всеки отделен сигнал ще бъде сезирана съответната компетентна институция