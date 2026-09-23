Путин: Високата избирателна активност показва подкрепа за властта и армията

Руският президент Владимир Путин заяви, че високата избирателна активност на парламентарните избори в Русия е знак за подкрепа от страна на обществото към политиката на властите и действията на руските въоръжени сили, предаде Ройтерс.

По време на заседание на правителството Путин заяви, че според него опитите за възпрепятстване на изборите не са постигнали целта си. Той посочи атаките срещу противовъздушната отбрана на Москва и други руски региони като пример за действия, целящи да предизвикат страх, предаде ТАСС.

По думите му големият брой хора, участвали в гласуването, показва, че руското общество не може да бъде сплашено. Путин заяви още, че не се съмнява, че поставените от Москва цели в рамките на т.нар. „специална военна операция“ ще бъдат изпълнени.

Руският президент свърза избирателната активност и с очакванията на гражданите към правителството. Той посочи сред основните области, от които зависи изпълнението на тези очаквания, паричната и кредитната политика, социалната политика и развитието на страната.

Путин заяви също, че руските власти разбират условията, в които се провеждат изборите, и отправи послание към руските военнослужещи, заявявайки, че сънародниците им вярват в тяхната победа и в тяхната преданост към страната.

Според почти окончателните резултати, обявени в понеделник, управляващата партия „Единна Русия“ запазва мнозинството си в Държавната дума. Ройтерс отбелязва, че изборите са проведени в строго контролирана политическа среда, като на голяма част от кандидатите, противопоставящи се на руската инвазия в Украйна, не е било позволено да участват.

Изявленията на Путин за изборната активност и подкрепата на обществото са неговата оценка на резултатите от вота. Той е цитиран от руската държавна информационна агенция ТАСС.