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Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток
АР/БТА

Плавателният съд е бил поразен от неизвестен снаряд

Товарен кораб е бил обстрелван в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от ДПА.

По информация на агенцията плавателният съд е бил поразен от неизвестен снаряд, след което на борда е избухнал пожар. Корабът е останал без управление и е продължил да се движи неуправляемо.

Екипажът е бил евакуиран от плавателния съд. UKMTO съобщава за две жертви, но на този етап не е уточнено дали става дума за загинали или ранени.

Инцидентът е поредният случай на атака срещу кораб в стратегическия Ормузки проток. Морският маршрут е от ключово значение за международната търговия, тъй като през него преминават значителни количества петрол, газ и други суровини.

Според ДПА Иран през последно време до голяма степен възпрепятства корабоплаването през протока чрез заплахи и атаки срещу плавателни съдове.

Агенцията отбелязва също, че американски сили са извършвали атаки срещу ирански граждански кораби в района.

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