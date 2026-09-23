Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Йеменските бунтовници хути предупредиха, че ще атакуват американски обекти в региона, ако Вашингтон подкрепи Саудитска Арабия с въздушни удари или се намеси в стратегическия проток Баб ел Мандеб, предаде Франс прес.

Предупреждението е отправено от Абед Мохамед ат Таур, военен съветник на министъра на отбраната в самопровъзгласилото се правителство на хутите. Той заяви, че всяка американска военна подкрепа за Саудитска Арабия ще бъде разглеждана като основание за атаки срещу американски обекти в региона.

Ат Таур определи евентуална американска намеса в Баб ел Мандеб като „червена линия“. Протокът свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване между Европа и Азия.

Баб ел Мандеб придоби допълнително значение за Саудитска Арабия, след като Иран блокира Ормузкия проток от другата страна на Арабския полуостров. През района преминава значителна част от търговските потоци, свързани с енергийни доставки.

Гражданската война в Йемен отново се активизира през юли след няколкогодишно затишие. Страната беше въвлечена в регионалното противопоставяне, започнало в края на февруари с американско-израелската офанзива срещу Иран.

Хутите, които контролират голяма част от северен Йемен, включително столицата Сана, са разширили присъствието си по западното крайбрежие и са установили контрол над Баб ел Мандеб за няколко дни.

Движението извърши и атаки срещу Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото правителство на Йемен. Сред мишените е бил и Рияд, атакуван миналата събота.

Според американски медии Саудитска Арабия е поискала от президента на САЩ Доналд Тръмп да нареди удари срещу хутите. По информация на медиите Тръмп е отказал да предприеме подобна военна операция.

Телевизия „Фокс нюз“ съобщи, че в неделя Тръмп е заявил, че хутите са се ангажирали да не атакуват американски цели.