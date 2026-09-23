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Два военни хеликоптера участват в гасенето на пожара в хисарското с. Михилци

Два военни хеликоптера участват в гасенето на пожара в хисарското с. Михилци
БТА

Разпоредена бе незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой.

Два хеликоптера на Военновъздушните сили се включиха в гасенето на пожара в село Михилци, община Хисаря, област Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

Екипажите от 24-та авиационна база - Крумово с хеликоптери Cougar излетяха в 15:20 ч. и в 15:26 ч. и ще извършват гасене от въздуха, в помощ на екипите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, при усложнена обстановка поради силния вятър в района.

Заради усложнената обстановка при пожар в района на село Михилци областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG-Alert за предупреждение на населението. Разпоредена е незабавна евакуация на хората от вилна зона „Отдих“ край село Песнопой.

 

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