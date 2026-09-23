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Представиха становище на МОН по законопроектите, свързани с езиковата интеграция в училище

Представиха становище на МОН по законопроектите, свързани с езиковата интеграция в училище
БТА

Тези изменения и допълнения са предвидени в няколко законопроекта за Закона за предучилищното и училищното образование

Заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева представи становището на Министерството на образованието и науката (МОН) по внесените законопроекти, свързани с езиковата интеграция в училище.

Тези изменения и допълнения са предвидени в няколко законопроекта за Закона за предучилищното и училищното образование. Те се обсъждат на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в парламента, предава БТА.

"Във връзка със законопроект, внесен от народния представител Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, Министерството на образованието и науката (МОН) подкрепя основните положения в законопроекта, но смятаме, че за някои от предложенията е необходимо да има дискусия, за да се намери най-целесъобразното решение. Такива са въпросите, свързани с интеграционното обучение, с подготвителната езикова група в детската градина, с подготвителен езиков клас като възможност преди всеки от класовете в училищното образование и за повтарянето на първи клас във всеки от случаите, когато очакваните резултати на ниво учебна програма по български език и литература не са постигнати", каза заместник-министър Панчева.

Тя обясни, че във връзка със законопроекта, внесен от Елисавета Белобрадова („Демократична България“) и група народни представители, от МОН принципно подкрепят основните положения в законопроекта по темата, но считат, че за някои от предложенията е необходимо да има дискусия. Целта е да се намери най-целесъобразното решение. Такива са въпросите, свързани с осигуряване на езикова подкрепа на децата и учениците, съобразно техните потребности на всеки етап от тяхното развитие, въвеждане на интеграционно обучение, разработване на специални учебници и учебни помагала по български като втори език, както и въвеждането на изискването за допълнителна квалификация за преподаване на български език като втори на учителите, осигуряващи езикова подкрепа

Предлага се степента на владеене на българския език да бъде удостоверявана чрез стандартизирани инструменти в края на предучилищното образование. Въвежда се нова форма на езикова подкрепа - подготвителен езиков клас преди постъпване в първи клас за по-успешно обучение на деца, които не владеят българския език в достатъчна степен.

Предвидена е и възможност за повтаряне на първи клас в случаите, когато ученикът не е постигнал очакваните резултати.

Предложените изменения са в синхрон с политиката на МОН за осигуряване на равен достъп до качествено образование и за благополучие на всяко дете, обясни д-р Таня Панчева.

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