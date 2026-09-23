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Заплаши, че ще се върне с нож, и нападна мъж в заведение в Калофер

Заплаши, че ще се върне с нож, и нападна мъж в заведение в Калофер
Pixabay

55-годишният е предаден на съд за опит за убийство, след като според прокуратурата нанесъл порезна рана в главата на човек, когото не познавал

55-годишен мъж отива на съд за опит за убийство след нападение с нож в заведение в Калофер. Случаят е от 29 юли 2025 г., а прокуратурата вече е внесла обвинителния акт в Окръжния съд в Пловдив.

Според обвинението мъжът отишъл в заведението, за да търси бившата си приятелка, с която се били разделили наскоро. Жената работела там, но в този момент не била на работа.

Колегите ѝ обяснили това на 55-годишния, но той продължил да настоява да влезе и сам да провери дали тя е вътре. По данни на прокуратурата мъжът бил употребил и алкохол.

В заведението по това време се намирал и бъдещият пострадал. Двамата не се познавали и били седнали на различни маси.

"Ще се върна с нож"

След като 55-годишният продължил да безпокои присъстващите, другият мъж му казал да си тръгне. Тогава обвиняемият заявил, че ще напусне, но предупредил, че ще се върне с нож, твърди прокуратурата.

Малко по-късно той отново влязъл в заведението, този път въоръжен. Според обвинението се приближил до мъжа с насочен нож и му нанесъл порезна рана в тилната област на главата.

Пострадалият е откаран в болница, а нанесената травма е довела до разстройство на здравето.

След нападението обвиняемият продължил да отправя закани, че отново ще нарани мъжа, след което бил подаден сигнал в полицията.

Прокуратурата приема, че става дума за опит за умишлено убийство, който е останал недовършен по независещи от обвиняемия причини. Предстои делото да бъде разгледано от Окръжния съд в Пловдив.

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