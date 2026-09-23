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Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври
БТА

ЦИК заличи регистрацията на Явор Генов - Максим Велков

Общо 27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври.

Централната избирателна комисия (ЦИК) днес изтегли номерата в бюлетината за гласуване в изборите на 25 октомври 2026 г. за президент и вицепрезидент.

Жребият бе публичен. На него имаха право да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.

Ето коя кандидатпрезидентска двойка с кой номер в бюлетината ще се яви на вота: 

1. Георги Николов Димов – кандидат за президент, и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент;

2. Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент, и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

3. Иванка Великова Цветанова-Петкова – кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент;

4. Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент, и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент;

5. Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент, и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент;

6. Камен Захариев Тасков – кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент;

7. Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент;

8. Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент;

9. Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент;

10. Мария Петрова Колева – кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент;

11. Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент, и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент;

12. Александър Трифонов Томов – кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент;

13. Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент;

14. Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

15. Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент;

16. Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент;

17. Радостин Петев Василев – кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент;

18. Иван Маркос Христанов – кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент;

19. Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент;

20. Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент;

21. Волен Николов Сидеров – кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент;

22. Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент, и Цвета Кирилова Кирилова – кандидат за вицепрезидент;

23. Искра Йорданова Недева – кандидат за президент, и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент;

24. Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент;

25. Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент;

26. Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент;

27. Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент;

27 кандидатпрезидентски двойки ще се явят на изборите през октомври, след като ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет. 

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