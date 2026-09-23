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Кабинетът предостави още почти 64 млн. евро на МВР за личните документи

Кабинетът предостави още почти 64 млн. евро на МВР за личните документи
Снимка: БТА

Други 4,5 млн. евро са за ремонт на пътя по българо-турската граница

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г., съобщиха от Министерския съвет.

Средствата общо в размер на 63 486 235 евро са за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

Други 4 500 000 евро са одобрени по бюджета на МВР за обезпечаване на извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип и на прилежащия път по българо-турската граница.

Кабинетът одобри също допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2026 г. в размер на 3 056 470 евро за финансово обезпечаване на дейностите по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.

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