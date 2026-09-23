Кабинетът предостави още почти 64 млн. евро на МВР за личните документи

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г., съобщиха от Министерския съвет.

Средствата общо в размер на 63 486 235 евро са за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

Други 4 500 000 евро са одобрени по бюджета на МВР за обезпечаване на извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип и на прилежащия път по българо-турската граница.

Кабинетът одобри също допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2026 г. в размер на 3 056 470 евро за финансово обезпечаване на дейностите по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.