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Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж

Повече от 20 000 семейства без доходи ще получат помощта за отопление наведнъж
Pixabay

Получателите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане

Най-малко 20 000 души и семейства без доходи ще получат наведнъж цялата помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Решението е на правителството и обхваща най-уязвимите домакинства, които използват твърдо гориво, предава НОВА.

Сумата е 321,95 евро и вместо да бъде разделена на отделни плащания, ще бъде предоставена наведнъж. Целта е хората без доходи да разполагат навреме със средствата, необходими за осигуряване на отопление през зимата.

Получателите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане. Няма да се налага подаването на нови заявления или допълнителни декларации.

За домакинствата от тази група, които вече са получили полагащата им се сума за ноември и декември, автоматично ще бъде преведена и останалата част от помощта, предназначена за януари, февруари и март.

За останалите хора и семейства, които имат право на целева помощ за отопление, начинът на изплащане се запазва на два транша – първият покрива ноември и декември 2026 г., а вторият е за периода от януари до март 2027 г.

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