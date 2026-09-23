Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

До 30 октомври 2026 г. ще бъде удължен срокът на споразумението за предоставяне на подкрепа за наблюдение и верификация на инвестицията за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия, който изтича на 31 август. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, информират от правителствената информационна служба.

С удължаването на срока се осигурява необходимото време за приключване на дейностите по мониторинг и верификация на проектите, финансирани по процедурите BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подпомага Министерството на енергетиката (МЕ) при проследяването на напредъка по изпълнение на инвестицията, извършване на мониторинг и верификация на проектите, както и при проверките на място за установяване на физическото изпълнение на проектите. По този начин се гарантира високо качество на контрола и законосъобразното разходване на средствата, обясниха от пресслужбата.

Предметът, обхватът, финансовите параметри и задълженията на страните по споразумението остават същите.

Сътрудничеството между МЕ и ЕБВР надгражда постигнатите резултати от споразумението, подписано през 2023 г., по силата на което банката предостави експертна подкрепа при подготовката и провеждането на процедурите за подбор на проектни предложения. Подписването на анекса ще осигури възможност за успешното приключване на дейностите по мониторинг и верификация на инвестицията, като същевременно ще подпомогне постигането на целите на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост.