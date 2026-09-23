Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР

Удължава се срокът на споразумение между министерството на енергетиката и ЕБВР
БТА

Одобрената от Министерския съвет промяна на споразумението между МЕ и ЕБВР засяга единствено неговия срок.

До 30 октомври 2026 г. ще бъде удължен срокът на споразумението за предоставяне на подкрепа за наблюдение и верификация на инвестицията за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия, който изтича на 31 август. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, информират от правителствената информационна служба. 

С удължаването на срока се осигурява необходимото време за приключване на дейностите по мониторинг и верификация на проектите, финансирани по процедурите BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подпомага Министерството на енергетиката (МЕ) при проследяването на напредъка по изпълнение на инвестицията, извършване на мониторинг и верификация на проектите, както и при проверките на място за установяване на физическото изпълнение на проектите. По този начин се гарантира високо качество на контрола и законосъобразното разходване на средствата, обясниха от пресслужбата. 

Предметът, обхватът, финансовите параметри и задълженията на страните по споразумението остават същите.

Сътрудничеството между МЕ и ЕБВР надгражда постигнатите резултати от споразумението, подписано през 2023 г., по силата на което банката предостави експертна подкрепа при подготовката и провеждането на процедурите за подбор на проектни предложения. Подписването на анекса ще осигури възможност за успешното приключване на дейностите по мониторинг и верификация на инвестицията, като същевременно ще подпомогне постигането на целите на инвестицията по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Още по темата

25 решения са включени в днешното заседание на МС

25 решения са включени в днешното заседание на МС

Министерство на енергетиката: АЕЦ "Козлодуй" работи нормално и по график

Министерство на енергетиката: АЕЦ "Козлодуй" работи нормално и по график

Министър Петрова: България и Чехия имат потенциал да задълбочат партньорството си в енергетиката

Министър Петрова: България и Чехия имат потенциал да задълбочат партньорството си в енергетиката

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива

Над половин милион българи ще получат по 50 евро заради скъпите горива

МВФ с тревожен сигнал: Великобритания и САЩ трябва спешно да ограничат дълга

МВФ с тревожен сигнал: Великобритания и САЩ трябва спешно да ограничат дълга

Какво ще стане на пазара на горивата

Какво ще стане на пазара на горивата

Колко ни струва пътуването по магистрала в България

Колко ни струва пътуването по магистрала в България

Галин Попов: Цените остават, защото потреблението е много голямо

Галин Попов: Цените остават, защото потреблението е много голямо

Водещи

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

Овладян е пожарът във вилна зона "Отдих"

  • Преди 12 минути
Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

Йотова и египетският премиер обсъдиха възможността за откриване на директна авиолиния София - Кайро

  • Преди 22 минути
Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Катастрофа между трамвай и автомобил затруднява движението близо до площад „Журналист"

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Андрей Георгиев: Повечето дела за бързи кредити, с които се занимавам, завършват в полза на длъжниците

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

Рубио: Русия и Украйна проявяват интерес към частично примирие

  • Преди 47 минути
Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Кандидати за президент и представители на партии изразиха очакванията си за изборите

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара в района

Какво отреди жребият за Купата на България?

Какво отреди жребият за Купата на България?

  • Преди 60 минути
Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

Иранският президент за дипломация, но отхвърли капитулация пред САЩ

  • Преди 1 час
Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

Хутите предупредиха САЩ за атаки срещу американски обекти при подкрепа за Саудитска Арабия

  • Преди 2 часа
Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството в Сунгурларе

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

  • Преди 2 часа
40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

40 души са евакуирани заради пожара край с. Михилци

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

Дейвид Алаба се разбра с клуб от Серия А

  • Преди 2 часа