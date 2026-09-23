Правителството отпусна над 2,2 млн. евро за младежките центрове

Правителството одобри допълнително 2 208 374 евро по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026-2028 година.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на вече одобрени проекти по програмата през настоящата година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основната цел е да се осигури дългосрочно финансиране на младежките центрове и да се създадат равнопоставени възможности за младите хора както в големите градове, така и в по-малките населени места.

Програмата е насочена и към младежи от уязвими групи, както и към стимулиране на доброволчеството, младежките инициативи, гражданското участие и социалното предприемачество. Пряката целева група са хора на възраст между 15 и 29 години.

Според правителството програмата е част от по-широката политика за изграждане на последователна и устойчива младежка политика, основана на сътрудничество между институциите и младите хора на национално, регионално и общинско ниво.

По-рано през годината министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посочи, че в бюджета за 2026 г. са предвидени над 1 млн. евро специално за младежки дейности.