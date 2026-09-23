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Правителството отпусна над 2,2 млн. евро за младежките центрове

Правителството отпусна над 2,2 млн. евро за младежките центрове
БТА

Средствата ще бъдат насочени към одобрени проекти по програмата за периода 2026-2028 г., насочена към млади хора на възраст между 15 и 29 години

Правителството одобри допълнително 2 208 374 евро по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026-2028 година.

Средствата ще бъдат използвани за финансиране на вече одобрени проекти по програмата през настоящата година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основната цел е да се осигури дългосрочно финансиране на младежките центрове и да се създадат равнопоставени възможности за младите хора както в големите градове, така и в по-малките населени места.

Програмата е насочена и към младежи от уязвими групи, както и към стимулиране на доброволчеството, младежките инициативи, гражданското участие и социалното предприемачество. Пряката целева група са хора на възраст между 15 и 29 години.

Според правителството програмата е част от по-широката политика за изграждане на последователна и устойчива младежка политика, основана на сътрудничество между институциите и младите хора на национално, регионално и общинско ниво.

По-рано през годината министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посочи, че в бюджета за 2026 г. са предвидени над 1 млн. евро специално за младежки дейности.

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