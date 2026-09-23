С 1,8 млн. евро правителството иска да компенсира линейките за високите цени на горивата

Министерският съвет на прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 800 000 евро за компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Предлаганото допълнително финансиране има за цел компенсиране на увеличението на цените на горивата за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ и осигуряване на необходимото количество гориво за предоставяне на специализиран спешен транспорт на пациенти, републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ, както и на донори, органи, кръв, кръвни съставки и апаратура.

Преди дни от правителството обявиха пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата, възлизащ на над 300 млн. евро.