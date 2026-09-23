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Румен Радев: Хазартът излиза от рекламата, контрабандата влиза в Наказателния кодекс (ВИДЕО)

Румен Радев: Хазартът излиза от рекламата, контрабандата влиза в Наказателния кодекс (ВИДЕО)
БТА

Предвижда се единствено да бъде запазена възможността за реклама чрез подкрепа на спорта – върху спортни екипи и съоръжения

Промени в Закона за хазарта, които предвиждат значително по-строг контрол върху сектора, както и изменения в Наказателния кодекс за криминализиране на митническите нарушения, предлага правителството.

В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев заяви, че промените в Закона за хазарта се публикуват за обществено обсъждане. По думите му целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости. Една от основните промени е практически пълната забрана на рекламата на хазарт.

„Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата“.

Предвижда се единствено да бъде запазена възможността за реклама чрез подкрепа на спорта – върху спортни екипи и съоръжения. Правителството предлага и забрана на силното осветяване на витрините на казина и игрални зали.

„Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове започнаха да приличат на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях“.

Предвижда се и нов модел на облагане на казината и игралните зали, при който държавата ще облага реалния финансов резултат от дейността. Според Радев ще бъде въведен и по-строг контрол за предотвратяване на пране на пари и укриване на данъци. Всички игрални съоръжения ще трябва да бъдат свързани с НАП в реално време.

„Най-сетне задължаваме всички, цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време – нещо, което отдавна е трябвало да се направи“.

Предвижда се и значително увеличение на налога за онлайн хазарта, като част от приходите ще бъдат насочвани към спорта и образованието. Новите правила ще обхванат и чуждестранните оператори, които имат лиценз за работа в България. Те ще трябва да се регистрират като финансови дейности в страната. 

Правителството предлага и промени в Наказателния кодекс, с които митническите нарушения да бъдат криминализирани. По думите на Радев досега те са били третирани като административни нарушения.

„През годините нямаше политическа воля това да се случи и не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност – преносът на стоки през външните граници на Европейския съюз в ущърб на европейските и националните финанси“.

По думите му целта е да се затегне митническият контрол, а контрабандата да бъде третирана като тежко престъпление. Предвижда се санкциите да не засягат само контрабандистите и редовите митнически служители. Под ударите на закона ще попадат и служители от митническата администрация, които съзнателно прикриват нарушения. 

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